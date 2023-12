Un proyecto de ley exigiría a Chick-fil-A abrir los domingos

LACEY, Nueva Jersey (News 12 New Jersey) — A cualquiera que le gusta Chick-fil-A sabe que los restaurantes de esta cadena de comida rápida cierran los domingos.

Es una práctica que rige desde que Chick-fil-A abrió su primer restaurante, en Hapeville, cerca del aeropuerto de Atlanta, en Georgia, en 1946.

Pero ahora, un proyecto de ley fue presentado en Nueva York y podría afectar los restaurantes de la cadena que se encuentran en lugares de parada de descanso a lo largo de la autopista Interestatal 90 en ese estado.

De convertirse en ley, requeriría que aquellos servicios de comida y transporte, al igual que estas áreas de descanso, permanezcan abiertas los siete días de la semana.

El proyecto de ley dice que “mientras no hay nada objetabñe sobre el cierre de un restaurante de comida rápida en un día particular de la semana, áreas de servicio dedicadas a viajeros son lugares inapropiados para un restaurante de ese tipo... Permitir que un local comercial esté sin uso en uno de los siete días de la semana o más no es un servicio y es un inconveniente innecesario para viajeros que dependen se estas áreas de servicio”.

Hasta ahora Chick-fil-A no ha emitido ningún comentario.

