Nuevo eliminado de Exatlón All-Star 2023: El Team Azul pierde a uno de sus atletas más feroces

(Telemundo Atlanta) - En una emocionante noche de duelos y tensiones en la octava temporada de Exatlón EE.UU. All-Stars 2023, el Team Azul sufrió una pérdida significativa con la eliminación de uno de sus atletas más destacados.

La competencia se intensificó en las playas de República Dominicana durante el último Duelo de Eliminación, que enfrentó a Emmanuel Jáquez del Team Rojo contra Alfredo Pang del Team Azul.

¿Quién fue el eliminado de Exatlón EE.UU. All-Stars del domingo 17 de diciembre?

Después de una feroz lucha, el desenlace dejó al público sin aliento, ya que Alfredo Pang no logró superar el reto y se convirtió en el atleta eliminado de la competencia en la noche del domingo, 17 de diciembre.

En una entrevista exclusiva con Dennhi y Beta en el foro de Realities After Dark, Pang compartió sus sentimientos sobre la eliminación. En este sentido, el atleta expresó su decepción y mencionó lo difícil que fue competir contra sus compañeros de equipo, destacando la fuerte conexión que había formado con ellos desde el inicio de la temporada.

“Es un sabor muy complicado… haciendo una comparación de mi última temporada con esta, yo hice una empatía [con mis compañeros] desde el primer día… Me abrazaron tanto a Mirna como a mí, se portaron súper bien, al otro día estábamos contando chistes, jugando, platicando de todo y pues… me costó mucho jugar contra ellos… Yo no esperaba la verdad que nos tocara a los tres”.

Cuando se le preguntó sobre la aparente falta de rendimiento del Team Azul de Exatlón All-Stars, a pesar de su unión fuera de la competencia, Pang señaló la diferencia entre la unidad como personas y la unidad durante el juego:

“Aquí como deportistas, ustedes lo saben, son dos cosas bien diferentes: la unión como equipo o como personas dentro de… es una cosa, pero la unión dentro del juego y del enfoque, es otra totalmente, y esa es la que no estamos teniendo”.

Durante la entrevista, el nuevo eliminado de Exatlon All-Stars 2023 destacó que la falta de enfoque y alineación en las estrategias de juego ha sido el punto débil del equipo Azul, una debilidad que el Team Rojo no ha demostrado.

¿Dónde ver Exatlón Estados Unidos All-Stars 2023?

La octava temporada continúa transmitiéndose de lunes a viernes a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT a través de los canales de Telemundo. La tensión y el suspenso alcanzan su punto álgido cada domingo con los emocionantes Duelos de Eliminación, ofreciendo a los espectadores una experiencia única que no deben perderse.

Con la eliminación de Alfredo Pang, la lista de concursantes que han abandonado la competencia se actualiza. El Team Azul ha sufrido múltiples bajas, incluidas figuras destacadas como Dennhi Callu, Miguel Ángel Espinoza y Raquel Becker. La competencia ha sido implacable, y cada eliminación ha dejado su marca en la lucha por el título de Exatlón EE.UU. All-Stars 2023.

