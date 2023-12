Revelan la causa de muerte de Matthew Perry, estrella de la serie “Friends”

LOS ÁNGELES (AP) — Los resultados de una autopsia dada a conocer este viernes revelan que el actor Matthew Perry, estrella de la popular serie estadounidense “Friends”, murió por los agudos efectos de la droga ketamina.

El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles dijo en el reporte de la autopsia que Perry también se ahogó en un jacuzzi de su casa, pero dijo que ese fue un factor secundario en su muerte que fue considerado un accidente.

El reporte dice que el colapso de su arteria coronaria también contribuyó en su muerte, además del consumo de buprenorfina, un fármaco utilizado para tratar la adicción a los opioides.

El actor había consumido drogas en el pasado, pero había estado “presuntamente limpio por 19 meses”, de acuerdo con el reporte. El forense dijo que recibió reportes de que Perry se había sometido a una terapia de infusión de ketamina para lidiar con la depresión y la ansiedad, y su último tratamiento le fue aplicado una semana y media antes de su muerte.

Perry fue declarado muerto a los 54 años después de que fuera encontrado inconsciente en su casa, ubicada en el área angelina de Pacific Palisades el pasado 28 de octubre.

Investigadores del caso realizaron una autopsia al día siguiente.

Perry también había jugado pickleball más temprano el día de su muerte, según el reporte, y su asistente, que vive con él, lo encontró boca abajo en el jacuzzi después de regresar de hacer diligencias.

El asistente le dijo a los investigadores del caso que Perry no había estado enfermo, no estaba aquejado de nada de su salud y no había mostrado evidencia de consumo reciente de drogas o alcohol.

Perry estuvo abierto a discutir sobre sus adicciones en la época en que grababa la serie “Friends” en la década de los noventa.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 The Associted Press. Reservados todos los derechos.