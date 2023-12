Maripily Rivera confirma su participación en La Casa de Los Famosos 4: “Si toca enamorarme, pues me enamoro”

(Telemundo Atlanta) - La cuarta temporada de La Casa de los Famosos se viste de glamour y carisma con la confirmación de la participación de Maripily Rivera, la encantadora boricua que promete conquistar a la audiencia con su autenticidad y fuerza.

La noticia fue confirmada por Telemundo, la casa de los mejores realities de la TV hispana, y con la adición de Maripily, ya serían cuatro los participantes confirmados para esta nueva temporada.

Maripily acepta la invitación de La Jefa y se muestra emocionada de ingresar a La Casa de los Famosos 4

Ubicada en el corazón de Nueva York, Maripily recibió la noticia de su participación y no pudo contener su emoción al revelar sus expectativas y desafíos antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión hispana.

En una entrevista exclusiva con Telemundo, la modelo compartió detalles sobre su preparación y sus impresiones ante la oportunidad de competir en La Casa de los Famosos 4.

“Este es el año, porque es cuando más enfocada estoy, tranquila, soltera”, aseguró Maripily sobre su decisión de unirse al reality. La participante reveló que está abierta al amor y dispuesta a dejarse sorprender por el romance dentro de la casa: “Vamos a ver si aparece algo, pero que esté soltero como yo y que me guste también. Que le guste lo mismo que me gusta a mí: el gym, tomar el sol”.

Además de sus expectativas en el ámbito sentimental, Maripily compartió sus estrategias para sobrevivir en La Casa de los Famosos 4: “Para yo permanecer, es ser tal y como yo soy. Ustedes han visto a Maripily en personajes, pero no han visto a María del Pilar. La mujer que le gusta cocinar, que tiene eso de madre para todo el mundo, que le gusta limpiar, entrenar. Siempre y cuando no me traicionen, no me digan mentiras o no me busques el lado negativo”.

Maripily Rivera envía una advertencia a todos los participantes de La Casa de los Famosos 4

La nueva participante no escatimó en avisos sobre su fuerte carácter: “Yo tengo un carácter muy fuerte, en sí las boricuas son bastante fuertes de carácter. No vas a ver mi carácter, siempre y cuando seas una persona real conmigo, porque soy bien de frente, lo que no me gusta te lo voy a decir. Esto va a estar caliente”.

Con sus declaraciones, Maripily ha puesto en alerta a los demás participantes, incluyendo a Lupillo Rivera, Thalí García y Gregorio Pernía. La modelo destacó que, a pesar de su carácter, su intención es vivir su vida de manera auténtica dentro de la casa, manteniendo su rutina y expresando su personalidad única.

La Casa de los Famosos 4 se estrenará el 23 de enero de 2024 en el prime time de Telemundo, prometiendo historias inolvidables, mucho drama y diversión. No te pierdas la oportunidad de seguir la cuarta entrega de este emocionante reality show que ha cautivado a la audiencia hispana.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.