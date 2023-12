Un nuevo eliminado de Exatlón All-Star 2023 se despide entre lágrimas tras una intensa batalla: ¿Quién salió?

(Telemundo Atlanta) - La emocionante saga de Exatlón All-Star 2023 continúa y los espectadores vivieron otra noche llena de emociones y sorpresas, mientras se revelaba el nombre del atleta que se despediría de la competencia, el pasado 10 de diciembre.

La competencia ha sido intensa, marcada por duelos de eliminación y desafíos físicos que han mantenido a la audiencia al filo de sus asientos.

A lo largo de más de dos meses, doce atletas han dejado las playas dominicanas, ya sea por eliminación en los Duelos de Eliminación o debido a lesiones. Los equipos, Azul y Rojo, se han enfrentado en nueve y cinco duelos de eliminación, respectivamente, creando una rivalidad palpable.

Exatlón EE.UU. All-Stars 2023: ¿Quién es el eliminado de la semana?

En una noche cargada de emociones, Mirna Alamada, oriunda de Arizona, se despidió de la octava temporada de Exatlón EE.UU. All-Stars.

La atleta no pudo contener las lágrimas al dejar la competencia, expresando su gratitud y determinación: “No me rindo fácil”. Alamada, a pesar de su corta estadía, dejó una marca imborrable en la competencia con su valiente espíritu y determinación.

“La verdad me siento muy tranquila y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes” afirmó. “Me faltaron por hacer muchas cosas, yo sabía que este reto no iba a ser nada fácil, que me iba a enfrentar con atletas de un nivel muy alto, pero yo dije que soy una persona muy aguerrida y que lo iba a demostrar aquí”.

Exatlón EE.UU. 2023: Lista completa de eliminados

La octava temporada de Exatlón Estados Unidos 2023 ha sido testigo de emocionantes momentos y despedidas. Aquí está la lista actualizada de los eliminados hasta la fecha:

Dennhi Callu - Team Azul Miguel Ángel Espinoza - Team Azul Francisco Javier “El Maza” Rodríguez - Team Rojo Raquel Becker - Team Azul José Carlos “JC” Herrera - Team Rojo Shaila Pérez - Team Rojo Kenny Ochoa - Team Azul Alondra “Nona” González - Team Rojo Frank Beltre - Team Rojo Mirna Alamada - Team Azul

Bajas por lesión

Marisela “Chelly” Cantú - Team Rojo

Azul Grantón - Team Azul

Chuy Almeda - Team Azul

Exatlón EE.UU. All-Stars 2023 se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT a través de los canales de Telemundo. La tensión se intensifica cada domingo con los emocionantes duelos de eliminación, ofreciendo a los fanáticos un espectáculo lleno de acción y competencia feroz.

