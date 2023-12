Celebración de la Virgen de Guadalupe en el Oeste de Texas

Odessa, Texas (KTLE) - Exactamente a media noche el 12 de diciembre varios feligreses de la ciudad de Odessa se unieron a la celebración de la Virgen de Guadalupe a cantarle las mañanitas a la morenita del Tepeyac.

Estuvimos presente en la iglesia Holy Redeemer, el Padre Ismael y el Padre Angel Alfredo Castro oficiaron la misa donde se pudo presenciar el cariño y la fe de todas las familias presentes.

Nos alegramos todos porque esto es un gran impacto para nosotros, recordando el contexto histórico para México especialmente, en el que prácticamente fue en 1531 cuando se da este acontecimiento.

Esta fecha es importante para los creyentes ya que en este día agradecen todos los milagros que la Guadalupana les concedió en el año.

Esta gran devoción a María Santísima bajo la advocación de Guadalupe. Ellos vienen con alegría, vienen con sus rosas, sus flores para hacer ese pequeño ofrecimiento, recordando también, así como San Juan Diego llevó esas rosas al obispo para que diera ratificación de que quería que se le construyera el templo ahí en el Tepeyac.

No importa de cual religión seas creyente esta fecha está muy arraigada por nuestra cultura hispana, es un día que veneramos no solamente a la Virgen Maria si no hacemos una fiesta de nuestras costumbres.

Toda la comunidad se alegra junto con nosotros, puesto que ha sido un acontecimiento que ha marcado la historia, al menos al país mexicano. Bueno, debemos decir que no solamente México, sino que toda Latinoamérica.

Varias otras iglesias como la Holy Redeemer tendrán misas durante todo el dia conmemorando esta celebración.

