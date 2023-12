Tras polémica familiar, Chiquis afirma temer por su seguridad: Juan Rivera le envía un duro pero sereno mensaje

(Telemundo Atlanta) - La más reciente polémica familiar entre Chiquis Rivera y Juan Rivera ha añadido otro capítulo a la historia, cuando la reconocida cantante expresó su temor por su seguridad a través de su cuenta de X.

El conflicto se centra en la autoría del tema “Porque Soy Abeja Reina”, generando un enfrentamiento mediático que ha mantenido atentos a los seguidores de la familia Rivera.

En una publicación del 6 de diciembre, Chiquis compartió su preocupación con sus seguidores: “Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que, si algo me pasa, ya saben de donde viene”.

Este mensaje elevó la tensión en la situación, sugiriendo posibles repercusiones más allá de la esfera pública.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

Juan Rivera le responde a Chiquis: “La familia es la familia y el negocio es el negocio”

La respuesta de Juan Rivera no se hizo esperar, y aunque inicialmente causó risa, decidió abordar la situación de manera más seria a través de un video en su canal de YouTube, el 7 de diciembre.

Juan, conocido por su serenidad, aseguró estar tranquilo con su persona y afirmó que nunca haría nada para dañar físicamente a un miembro de su familia.

“A mí no me va a pasar nada, navego el mundo solo, nunca he tenido guardaespaldas, nunca he andado armado, no tengo problemas con nadie, doy la cara, hablo de frente. Yo estoy tranquilo”, afirmó Juan Rivera con determinación.

El cantante también expresó su preocupación por el bienestar de su sobrina y ofreció su ayuda de manera inequívoca: “Estoy aquí para lo que necesites”. Recordó episodios pasados en los que defendió a Chiquis y a su difunta madre, Jenni Rivera, y le pidió que confiara en él como lo hizo en el pasado.

Juan Rivera le pide a Chiquis ser honesta

En otro mensaje dirigido a Chiquis, Juan Rivera enfatizó la importancia de la familia sobre los negocios: “La familia es la familia y el negocio es el negocio, y no importa qué suceda, mi sobrina siempre va a ser más importante que el negocio”.

Sin embargo, Juan también instó a Chiquis a no jugar con situaciones delicadas y a ser honesta con sus emociones y temores: “Si es una manera de desviar la atención a lo que está sucediendo, es muy incorrecto jugar con las emociones de la gente que te quiere, de la gente que se preocupa por ti”.

Esta reciente controversia en la familia Rivera continúa generando intensas reacciones en las redes sociales, mientras los seguidores esperan más detalles sobre el desenlace de este pleito legal que ha dejado entrever tensiones no solo artísticas sino también personales.

