Murió actriz del cine para adultos a sus 36 años

(TELEMUNDO ATLANTA). Sophie Anderson, estrella porno británica e influencer, murió a sus 36 años, tan solo días después de la muerte de su esposo y también artista del entretenimiento para adultos, Oliver Spedding.

La noticia fue anunciada el martes en Instagram por una expareja del cine porno de Anderson, Rebecca More. Ambas saltaron a la fama en Internet hace varios años como dúo por una producción de clasificación X titulada “The c*** destroyers”, de acuerdo con una reseña del New York Post.

“Estoy devastada al escuchar la terrible noticia del fallecimiento de Sophie. Compartimos momentos increíbles juntas y así es como la voy a recordar. El alma alegre, divertida y de buen corazón que era, escandalosa por fuera, pero también tan amable a puertas cerradas”, escribió More en el post.

“Éramos muy cercanas y compartimos juntas un tiempo loco que fue totalmente único para nosotras. Así la recordaré. Esto es muy trágico, pero sé que ahora estás en paz. Siempre te amaré y ocuparás un lugar especial en mi corazón”, agregó.

More no mencionó la causa de la muerte de Anderson. Y la triste noticia llegó después de que el marido de Anderson, también una estrella porno y exfutbolista llamado Oliver Spedding, muriera a finales de noviembre con solo 34 años, indicó el reporte del Post.

Su antiguo club de fútbol anunció en Internet su muerte: “El Croydon FC está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de nuestro exjugador Oliver Spedding. Todos en el club extrañaremos muchísimo a Oliver y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil”.

No se ha revelado públicamente tampoco ninguna causa de muerte de Oliver Spedding, mencionó el Post.

