Un nuevo eliminado de Exatlón All-Star 2023 se despide con la frente en alto. ¿Quién salió esta vez?

(Telemundo Atlanta) - Tras una semana cargada de intensos desafíos físicos y retos que ponen a prueba la fortaleza mental de estos increíbles atletas, la participación de otro temerario competidor en Exatlón All-Star 2023 ha llegado a su fin.

Hasta ahora, tanto el Team Rojo como el Team Azul habían visto partir a un mismo número de integrantes durante los Duelos de Eliminación por lo que ambos se encontraban en igualdad de condiciones.

En esta ocasión, la noche prometía un desenlace crucial, ya que representaba el desempate entre ambos equipos. Pero, ¿quién fue el eliminado de esta jornada?

La despedida de un gran guerrero: Frank Beltre dice adiós a Exatlón All-Stars EE.UU.

En una nueva y emocionante edición de Exatlón EE.UU. All-Stars, el competidor que no logró superar el Duelo de Eliminación y se despidió de las arenas dominicanas es Frank Beltre del Team Rojo.

Frank Beltre, originario de República Dominicana y jugador de fútbol americano, se unió como refuerzo al equipo rojo para llenar las bajas por lesiones que afectaron a sus compañeros en la octava temporada de Exatlón All-Stars Estados Unidos.

En una reveladora entrevista con En Casa con Telemundo, Beltre reflexionó sobre la dificultad de ingresar como refuerzo en la semana diez de la competencia ya establecida: “Sí, mira, de entrar de refuerzo en la semana diez a entrar desde cero, es mucha la diferencia, porque ya los demás atletas estaban acoplados a todo… Yo me sentí como en un tren que iba muy rápido y del cual solo me pude agarrar con las dos manos, pero no pude subir los dos pies”.

A pesar de los desafíos, Frank Beltre se va con la frente en alto, habiendo contribuido al Team Rojo y enfrentado valientemente las adversidades.

Lista de Eliminados en Exatlón All-Stars 2023: ¿Quiénes han salido de la competencia?

Con la reciente eliminación de Frank Beltre, aquí tienes la lista actualizada de competidores que han dejado la competencia hasta el domingo 3 de diciembre:

Además, algunas bajas por lesión incluyen a Marisela “Chelly” Cantú, Azul Grantón y Chuy Almeda.

Recuerda que Exatlón EE.UU. All-Stars es transmitido de lunes a viernes a las 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT a través de los canales de Telemundo, con los emocionantes Duelos de Eliminación cada domingo en el mismo horario. ¡No te pierdas esta dura competencia!

