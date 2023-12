Shannen Doherty dijo que su cáncer llegó a los huesos y envió desgarrador mensaje: “No quiero morir”

(TELEMUNDO ATLANTA). La reconocida actriz Shannen Doherty reveló que su cáncer de mama en etapa 4 se ha extendido a sus huesos, menos de un año después de que alcanzara su cerebro.

“No quiero morir”, dijo la estrella de la otrora serie televisiva ‘Beverly Hills, 90210′ a People en un artículo que encabezó una portada publicada el miércoles.

Agregó: “No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”.

A la actriz de 52 años le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015 y se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radiación. En 2017, reveló que su cáncer estaba en remisión. Pero en 2019 volvió y le diagnosticaron cáncer metastásico en etapa 4.

“Cuando te preguntas: ‘¿por qué yo?, ¿por qué tuve cáncer?’, y luego ‘¿por qué volvió mi cáncer?, ¿por qué estoy en la etapa 4? Eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida. Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura”, manifestó.

Espera recaudar fondos para la investigación del cáncer y demostrar que las personas con cáncer todavía pueden trabajar y contribuir, reseñó Gray.

Shannen Doherty, actriz de Embrujadas, reveló que el cáncer llegó a sus huesos: "No me quiero morir"https://t.co/1KK6GWjqV2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 30, 2023

“La gente simplemente asume que eso significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar. Te sacan a pastar a una edad muy temprana: ‘Ya terminaste, estás jubilado’, y nosotros no. Somos vibrantes y tenemos una perspectiva de la vida muy diferente. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando”.

El humor negro de Doherty la llevó a llamar en broma a su tumor cerebral ‘Bob’ cuando su cáncer se propagó a principios de este año. En junio, reveló en Instagram que se sometió a una cirugía para extirpar el tumor cerebral cinco meses antes.

“Tuvieron que sacarlo y disecarlo para ver su patología”, escribió en ese momento. “Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida”.

“No me quiero morir”: El desesperado relato de actriz Shannen Doherty tras revelar que cáncer se ha extendido a sus huesos https://t.co/KUCDYwSIiK — T13 (@T13) November 30, 2023

Ahora que el cáncer está en sus huesos, la también estrella de la antigua serie televisiva ‘Charmed’ espera ser aceptada en ensayos clínicos para nuevos tratamientos.

“Mi mayor recuerdo está por llegar. Rezo. Me despierto y me acuesto dando gracias a Dios, orando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y una espiritualidad. Mi fe es mi mantra”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.