Se acabó el amor. La influencer Bruna Biancardi confirmó su ruptura con el astro del fútbol brasileño Neymar luego de que se difundieran presuntas infidelidades de él.

A través de un breve y contundente mensaje publicado en las ‘Historias’ de Instagram, la propia Bruna Biancardi se encargó de ponerle punto final a las noticias de su relación con Neymar que suelen encabezar secciones de farándula.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, manifestó la modelo quien hace un mes dio a luz a Mavie, la bebé que comparte con Neymar.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, sentenció Bruna Biancardi, de 29 años.

Bruna Biancardi confirma su ruptura con Neymar tras presuntas infidelidades (David | Instagram)

Desde hace meses, Neymar, de 31 años, había protagonizado escándalos de presuntas infidelidades. Sin embargo, la pareja había decidido darse una oportunidad para salvar su relación.

No obstante, otra supuesta infidelidad del futbolista salió a la luz y él mismo reconoció su error públicamente.

“Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida... Cometí un error. Me equivoqué. No sé si va a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará”, escribió Neymar junto a una fotografía de ellos juntos que publicó en Instagram en junio.

Neymar no ha emitido comentarios sobre el reciente mensaje de Bruna Biancardi.

