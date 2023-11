Jennifer Lopez revela detalles de su nuevo álbum y película: ‘This Is Me... Now’. ¿Cuándo se estrena?

(Telemundo Atlanta) - El año 2024 se presenta como un emocionante capítulo en la carrera de la multifacética Jennifer Lopez, quien anunció el 27 de noviembre que sorprenderá a sus fanáticos con un nuevo álbum y una película, ambos titulados “This Is Me... Now”.

El tan esperado álbum, titulado “This Is Me... Now”, será lanzado el 16 de febrero, marcando un regreso musical significativo para la superestrella después de más de dos décadas desde su exitoso álbum de 2002, “This Is Me... Then”.

Según un comunicado de prensa, este nuevo trabajo combina de manera fluida elementos de R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos de hip-hop, todo enmarcado por la distintiva y emotiva voz de López. Descrito como su álbum “más honesto y personal hasta el momento”, promete ofrecer a los oyentes una experiencia única.

Pero la sorpresa no termina ahí. JLo también será la protagonista de “This Is Me... Now: The Film”, una película que promete arrojar luz sobre su vida personal, incluyendo su destacado romance con el actor Ben Affleck. El comunicado de prensa describe la película como una “reinvención musical y visual impulsada por la narrativa”, que explorará la vida amorosa de JLo de una manera íntima y reflexiva.

This Is Me... Now: ¿Cuándo se estrena la nueva película de Jennifer Lopez?

Dirigida por Dave Meyers, la película se presenta como una experiencia cinematográfica inmersiva que redefine el género, con coreografías impresionantes, cameos de estrellas, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de un éxito de taquilla. Aunque visualmente impactante, la película también busca ser una oda sincera al viaje de Jennifer Lopez hacia la autocuración y su creencia eterna en los finales de cuentos de hadas.

Ambos lanzamientos, el álbum y la película, estarán disponibles el 16 de febrero en Prime Video donde ya fue compartido el teaser oficial, prometiendo una experiencia completa para los fanáticos de Jennifer Lopez. El primer sencillo del álbum, titulado “Can’t Get Enough”, será lanzado el 10 de enero, generando aún más expectación en torno a este nuevo proyecto.

Este próximo álbum, “This Is Me... Now”, representa el noveno álbum de estudio de Jennifer Lopez y su primer trabajo desde “AKA” en 2014. Con una carrera que abarca música, actuación y emprendimiento, Jennifer Lopez continúa cautivando a su audiencia, demostrando que su versatilidad y creatividad no conocen límites.

