Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 vuelven el próximo año: ¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

(Telemundo Atlanta) - En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026, la emoción fue desbordante. En la Jornada 6 del pasado martes 21 de noviembre, Colombia logró una ajustada victoria sobre Paraguay (0-1) gracias al gol de Santos Borré desde el punto de penalti.

Por su parte, Uruguay, liderado por Marcelo Bielsa, continuó su racha con una contundente victoria contra Bolivia (0-3), demostrando su solidez. Ecuador se elevó en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al vencer a Chile (1-0) en un encuentro equilibrado que los llevó al top 5.

El enfrentamiento estelar entre Brasil y Argentina en el Maracaná fue histórico, con la Albiceleste ganando (0-1) con un gol de Otamendi, dejando a Brasil con una gran desventaja en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol.

El duelo entre Perú y Venezuela culminó en empate (1-1), perjudicando a Perú, que se encuentra en el último puesto de la tabla, y manteniendo a Venezuela en el cuarto puesto.

Estos resultados han revolucionado los duelos, pintando un panorama competitivo y emocionante en el camino hacia su clasificación al Mundial 2026 que se efectuará en tierras norteamericanas.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol: así va la carrera hacia el Mundial 2026

Argentina lidera con 15 puntos y una diferencia de gol de +6. Uruguay le sigue con 13 puntos y una diferencia de +8. Colombia se sitúa en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol con 12 puntos y una diferencia de +3. Venezuela se encuentra en el cuarto puesto con 9 puntos y una diferencia de +3. Ecuador está en el quinto lugar con 8 puntos y una diferencia de +2. Brasil ocupa la sexta posición con 7 puntos y una diferencia de +1. Paraguay se encuentra en el séptimo en las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 5 puntos y diferencia de -2 goles. Chile se ubica en la octava posición con 5 puntos al igual que Paraguay, pero con una diferencia de -4 goles. Bolivia está en el noveno puesto con 3 puntos y una diferencia de -10. Perú cierra la tabla con 2 puntos y una diferencia de -7.

Las Eliminatorias Sudamericanas vuelven en el 2024 con más fuerza

Tras la Jornada 6 de las Eliminatorias Conmebol, las selecciones sudamericanas tendrán un receso de casi un año antes de volver a competir. La Jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas será el 5 de septiembre de 2024 con duelos como Uruguay vs. Paraguay, Bolivia vs. Venezuela, Brasil vs. Ecuador, Perú vs. Colombia y Argentina vs. Chile.

Luego, la Jornada 8 se disputará el 10 de septiembre de 2024 con emocionantes encuentros como Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Paraguay vs. Brasil, Venezuela vs. Uruguay y Chile vs. Bolivia.

Este receso ofrecerá a los equipos un espacio de 9 meses para descansar, prepararse y redefinir sus estrategias de cara a los siguientes compromisos en las eliminatorias, con el objetivo de asegurar su clasificación al Mundial 2026.

