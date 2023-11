Labios Mordidos: el explosivo encuentro musical de Karol G y Kali Uchis desata pasiones con sensual video

(Telemundo Atlanta) - En el fascinante universo del género urbano, la colaboración es clave, y Karol G y Kali Uchis han vuelto a demostrarlo con su más reciente creación musical, “Labios Mordidos”.

Este viernes 24 de noviembre, las dos talentosas artistas colombianas lanzaron el sencillo junto con un videoclip que no dejó a nadie indiferente.

Después del arrollador éxito de “Me tengo que ir” en el álbum “Mañana Será Bonito (Bichota Season)” de Karol G, las dos estrellas se unen nuevamente, esta vez bajo la producción magistral de Manuel Lara y Albert Hype.

El tema, cargado de sensualidad y ritmos envolventes, muestra a Kali y Karol coqueteando de manera provocadora, creando una química palpable que se traduce en una experiencia auditiva única.

“La nena está encendida y se me pega como un tatú, y te doy garantía que no hay otra más dura que tú”, seduce Kali Uchis con su inconfundible estilo. La respuesta de Karol G no se hace esperar, arrullando con firmeza, “Y yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú… La beibi está agresiva con esa carita, ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire”.

La expectación por este talentoso dúo alcanzó su punto más alto durante la actuación de apertura de Karol G en los Premios Billboard de la Música 2023 el pasado 19 de noviembre, donde la Bichota incluyó un adelanto de esta ardiente colaboración.

Kali Uchis anuncia nuevo álbum en español exaltando sus raíces latinas

El lanzamiento de “Labios Mordidos” precede al esperado cuarto álbum de Kali Uchis, “Orquídeas”, programado para el 12 de enero de 2024. Con un enfoque fresco y místico, la cantautora busca redefinir la imagen de las latinas en la música, inspirándose en la exquisita flor nacional de Colombia, la orquídea.

En este viaje musical, Kali Uchis ha contado con otras colaboraciones destacadas, como el bolero vintage “Te Mata” y el dembow dominicano “Muñekita” con El Alfa y JT. “Orquídeas” promete ser una experiencia auditiva diversa y rica en matices, con la participación de artistas como Peso Pluma y Rauw Alejandro.

Con seis menciones en listas de fin de año, incluyendo el puesto No. 32 en Top Latin Artist y el No. 11 en Top R&B Artists, Kali Uchis ha dejado una huella imborrable en la escena musical. Con el cierre de su exitosa gira Red Moon In Venus Tour en octubre, la artista colombiana-estadounidense sigue consolidándose como una fuerza imparable en el mundo de la música.

“Labios Mordidos” no solo es una exquisita colaboración con Karol G, sino también una prometedora antesala del próximo álbum de Kali Uchis, una obra que promete cautivar a los oyentes con su encanto atemporal, místico y sensual, tal y como la artista tiene acostumbrados a sus fans. ¡No te dejes de escuchar esta icónica colaboración que está incendiando la escena urbana!

