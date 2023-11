(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz Itatí Cantoral reveló unas imágenes íntimas sin temor al qué dirán, donde posó de manera sensual para sus casi 3 millones de fanáticos en redes sociales.

Esta semana, la artista mexicana Itatí Cantoral, de 48 años, publicó en las ‘Historias’ de Instagram una fotografía donde aparecía con una pequeña bata de dormir semitransparente, acostada sobre un sillón junto a una ventana.

Itatí Cantoral revela atrevida foto sin temor al qué dirán (David | Instagram)

En el ‘feed’ también difundió un par de imágenes en el mismo sitio, pero sentada, y con un claro mensaje a quienes han criticado su figura en las últimas semanas. “Nadie me dijo que tenía que ser perfecta. Pero mi madre sí me dijo que tenía que sentirme perfecta conmigo misma y amarme tal como soy. Buenos días. Seguridad en ti misma”, escribió en el post.

En la misma publicación, algunos usuarios han comentado: “Qué linda estas. Pero ya no te pongas más flaquita, por favor. Ya no eres la misma de antes”, “Repitan conmigo: nadie debe opinar de los cuerpos ajenos”, “¡Esoo! Lo más importante es que tú te sientas bien, que tú te sientas plena, sana y los demás, pues, siempre van a hablar para hablar, be yourself, love yourself”, “Ámate y se tú misma siempre, siéntete orgullosa de ser quién eres. Te amamos tal y como eres, sé feliz”.

La querida actriz formará parte del elenco de la novena temporada de ‘El Señor de los Cielos’, la exitosa serie de Telemundo que ha cautivado a millones de espectadores.

Protagonizada por el talentoso actor mexicano Rafael Amaya, la próxima entrega de ‘El Señor de los Cielos’ está programada para estrenarse en el horario estelar de la cadena en febrero de 2024.

