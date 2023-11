Georgina Rodríguez luce su decoración navideña con ¡pista de hielo incluida!

(TELEMUNDO ATLANTA). La modelo Georgina Rodríguez definitivamente ya siente el espíritu navideño, pues la decoración de su casa es tan espectacular que hasta incluyó una pista de hielo.

La también empresaria de 29 años y pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo presumió su decoración navideña a través de un encantador video publicado en Instagram esta semana.

Georgina Rodríguez contrató a una empresa internacional especializada en la instalación de pistas de hielo y colocó una en su mansión en Madrid, España. “Divirtiéndome en hogar, dulce hogar”, fue lo único que escribió en la descripción del video, cuyo fondo musical tenía la popular canción ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey.

La influencer se mostró feliz en la grabación, que incluyó diversos momentos junto a su familia disfrutando la decoración navideña. En las imágenes se apreció a Georgina Rodríguez sentada en un trineo junto a un pingüino gigante, a su hijo Cristiano Jr. jugando con un palo de hockey y hasta un puesto de churros con chocolate.

Aunque Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo residen en Arabia Saudita, ya que el futbolista portugués milita en el equipo Al-Nassr, aún mantienen su casa en la capital española, que según medios especializados en España estaría valorada en unos 12 millones de euros.

