Choque deja dos muertos en puente fronterizo entre EE.UU. y Canadá. No hay indicios de terrorismo

NIAGARA FALLS, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un vehículo que circulaba a alta velocidad hacia un puente entre Estados Unidos y Canadá desde el lado estadounidense se estrelló y explotó el miércoles en un puesto de control en Niagara Falls, lo que dejó dos muertos y provocó el cierre de los cruces fronterizos de la zona durante varias horas. Las autoridades no estaban seguras de la causa del choque, pero dijeron que no había indicios de que se tratara de un ataque terrorista.

La oficina del FBI en Buffalo indicó el miércoles en la noche que había concluido su investigación: “Una inspección del lugar no reveló la presencia de materiales explosivos, y no se identificó un nexo con el terrorismo”, señaló la agencia en un comunicado. “El asunto ha sido entregado al Departamento de Policía de Niagara Falls como una investigación de tránsito”.

Aún se desconocían muchos detalles del incidente en el puente Rainbow, el cual desató preocupaciones en ambos lados de la frontera mientras Estados Unidos se dispone a celebrar las festividades por el Día de Acción de Gracias. Tanto el presidente Joe Biden como el primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron informados poco después, y Trudeau se retiró de una sesión en la Cámara de los Comunes con el fin de obtener más información, señalando que las autoridades tomaban esto “con suma seriedad”.

Pocas horas más tarde, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal del oeste del estado, Trini Ross, intentaron tranquilizar a la población.

“Con base en lo que sabemos hasta este momento”, declaró, “no hay indicios de actividad terrorista en este choque”.

En una conferencia de prensa por separado junto a Ross, el jefe de policía del condado Erie, John Garcia, señaló: “Podemos seguir con nuestras vidas”.

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve al vehículo circular a gran velocidad por una intersección sobre pavimento mojado, chocar contra un separador vial y salir disparado en una zona de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), a poca distancia al este del principal punto de revisión vehicular. El vehículo voló varios metros, girando sobre sí mismo, y luego chocó contra una hilera de casetas fuera del alcance de la cámara.

Rickie Wilson, un guía de turistas de Niagara Falls, se encontraba a un costado de su vehículo estacionado y volteó cuando vio algo en el aire.

“Al principio pensé que era un avión. Parecía como que iba en cámara lenta”, declaró. “Me dije: ‘Dios mío, es un carro. Es un vehículo y está volando’”.

No se dio a conocer la identidad de los pasajeros del vehículo. Hochul señaló que no estaba claro si el conductor —un residente del oeste de Nueva York— se dirigía intencionalmente al puente, el cual atraviesa el río Niágara.

Las dos personas fallecidas eran marido y mujer, según una persona al tanto de la investigación y que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que no estaba autorizada a revelar información sobre las personas que perdieron la vida.

También te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.