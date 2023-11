Subasta de camisetas de Messi usadas en el Mundial Qatar 2022 podría superar los US$ 10 millones

(Telemundo Atlanta) - El icónico futbolista argentino, Lionel Messi, continúa haciendo historia incluso fuera del terreno de juego. En una noticia que ha capturado la atención de fanáticos y coleccionistas por igual, Sotheby’s se prepara para subastar un conjunto exclusivo de seis camisetas que Messi usó durante el Mundial Qatar 2022, donde lideró a Argentina hacia la victoria.

Las expectativas son altas, ya que la casa de subastas anticipa que esta colección única podría superar los impresionantes US$ 10 millones, convirtiéndose así en una de las “colecciones de recuerdos deportivos más valiosas que se han subastado”. Si se logra este hito, el valor eclipsaría la venta récord de la camiseta usada por Michael Jordan en la final de la NBA de 1998.

Rompiendo récords: las camisetas de Messi harían historia en la subasta

El conjunto de camisetas abarca cada etapa del torneo, desde los emocionantes encuentros iniciales hasta la culminación en la gran final contra Francia. Este evento de subasta no solo se presenta como una oportunidad para los coleccionistas, sino como una conexión tangible con el éxito monumental de Messi en el Mundial de la FIFA 2022.

Diego Maradona, otra leyenda del fútbol argentino, actualmente ostenta el récord de la camiseta más cara subastada, alcanzando los US$ 9.3 millones. Sin embargo, con las pujas iniciales previstas entre los US$ 5 y los US$ 7 millones, las camisetas de Messi podrían superar estas estimaciones, marcando un nuevo récord para objetos de recuerdo de partidos de fútbol.

Brahm Wachter, responsable de objetos de colección modernos de Sotheby’s, compartió su entusiasmo por la subasta: “La venta de estas seis camisetas constituye una ocasión monumental en la historia de las subastas, ya que ofrece a los aficionados y coleccionistas una conexión con el mayor logro de Messi”.

¿Cuándo serán subastadas las camisetas de Messi?

La subasta en línea de las camisetas de Messi está programada del 30 de noviembre al 14 de diciembre y será precedida por una exposición gratuita en la galería Sotheby’s de Nueva York, donde los aficionados podrán admirar estas piezas únicas en persona.

Este evento ocurre en un momento de auge en el mercado de recuerdos deportivos y coleccionables, destacando la creciente fascinación por la propiedad de artículos vinculados a experiencias únicas. Sotheby’s señala que subastas similares, que incluyen objetos de Tom Brady y Kobe Bryant, están atrayendo a un público más joven y diverso.

La mudanza de Messi a la Major League Soccer (MLS) con el Inter de Miami a principios de 2023 ha redefinido el panorama futbolístico, generando un aumento en la demanda de entradas y réplicas de camisetas en la liga estadounidense.

Así pues, la subasta de las camisetas de Messi promete ser un hito significativo en el mundo de los recuerdos deportivos, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de poseer un pedazo de la historia futbolística de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

