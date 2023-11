Anahí envía mensaje tras abandonar concierto en ambulancia

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Anahí envió un importante mensaje luego de que tuviese que abandonar un concierto en Brasil por complicaciones de salud, lo que preocupó a sus fanáticos y puso en duda su participación en las siguientes presentaciones de la agrupación RBD.

De acuerdo con un reporte de Marca, la artista mexicana tuvo que dejar el show de RBD el viernes 17 de noviembre para ser atendida por un paramédico y luego marcharse a un hospital para ser tratada por una infección en los riñones. Sin embargo, logró recuperarse y concluir la gira en Brasil el domingo.

“¡Así me voy de Brasil! Así me despido de un país maravilloso que me ha dado el amor más bonito siempre: con mis bebés! Gratitud total en mi corazón. Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más. Las medicinas hacen tu trabajo, claro, pero también creo muchísimo en el poder de la intensión que le pongamos a la vida y en la forma en que tomemos todo lo que pueda pasar”, expresó Anahí en una reciente publicación en Instagram.

A su vez, agregó: “Aquí estoy. ¡Lo logré! Pude dar este show con mis hermanos que amo y gozarlo con todo. Gracias por cada mensaje, por cada palabra de cariño. En unos días estaré como nueva. Esto ya está sanando. Y vamos para adelante. @velascom_ gracias por cuidarme tanto, por nunca soltar mi mano y por toda la fuerza que me das. Seguimos. ¡RBD for life! Y vamos a nuestro México con un montón de sueños dentro de un veliz. Dios maneja”.

RBD ahora seguirá su gira ‘Soy Rebelde Tour’ en México, donde culminará el 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.