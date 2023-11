Muere niño de 9 años tras caerle encima enorme puerta de metal en la escuela

TUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Un niño de 9 años murió luego de que una enorme puerta de metal le cayera encima, mientras intentaba ayudar a cerrarla, informaron las autoridades.

Policías y paramédicos que acudieron a la Escuela Primaria Centennial en Arizona, el viernes por la tarde, intentaron reanimar al niño, quien fue declarado muerto en un hospital, indicó la policía del condado Pima en un comunicado.

Las autoridades no han dado a conocer más detalles del incidente. The Associated Press envió por correo electrónico una solicitud de más información a la policía del condado el sábado.

