Latin Grammy: Shakira, Bizarrap y Lafourcade también triunfaron (Fotos)

“Mañana será bonito”, de Karol G se coronó mejor álbum del año y de música urbana.

“Tener el álbum del año es demasiado chimba”, dijo entre lágrimas la colombiana al recibir el galardón. “Este álbum es superespecial, a mí me cambió la vida”.

Momentos antes, en la primera ceremonia de los Latin Grammy celebrada fuera de Estados Unidos, Karol G había aprovechado su victoria en la categoría de música urbana para destacar que es una de las pocas mujeres que lo han conseguido en la historia de los premios a la excelencia musical.

“No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer”, afirmó la artista. Previo a Karol G, sólo otra mujer, Mala Rodríguez, había triunfado en esa categoría por “Bruja” en 2013.

El productor argentino Bizarrap se llevó los premios a canción del año y mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, con la estrella colombiana.

“Hubo mucho trabajo detrás de esta canción. ‘Shaki’ pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante”, afirmó Bizarrap, que más tarde dio las gracias a los artistas que participaron en sus sesiones: “este proyecto tan importante para mí (...), que empezó en una habitación en mi casa con una computadora. Sin ellos no podría estar acá”.

Shakira, quien acudió a la ceremonia acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, dijo que les quería dedicar el premio “porque les he prometido que voy a ser feliz”.

“Estoy pensando en las canciones que voy a escribir, en las giras que voy a hacer”, agregó. “Como dice un amigo, en el pasado no hay nada, sólo se recuerda el futuro”.

Natalia Lafourcade, que ya era la mujer con más Latin Grammy en la historia, incrementó su cuenta hasta los 17 con otros tres gramófonos, incluyendo uno de los más codiciados de la noche, el de grabación del año por “De todas las flores”. El disco le valió también el premio al mejor álbum de cantautor y a mejor canción de cantautor — que se entregaba por primera vez — por el tema homónimo.

Shakira interpretó en vivo “Acróstico”, el tema que canta con sus hijos. En el caso de los Latin Grammy, la sección de sus hijos fue por video, no en vivo, durante el número musical. Más tarde, regresó al escenario para actuar junto a Bizarrap.

La Persona del Año 2023, la estrella italiana Laura Pausini, defendió su “latinidad” luego de tres décadas de carrera en español.

“Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque (...) me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana”, afirmó Pausini luego de recibir el galardón de manos de Karol G, quien se dijo emocionada de poder conocerla en persona.

“Me parece que hoy es el día en el que confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal, que nuestras manos no se soltarán y sobre todo que nuestras almas y nuestros corazones permanecerán juntas para siempre”, dijo la intérprete, que se autoproclamó la “italiana más latina”, momentos después de interpretar un popurri con algunos de sus grandes éxitos.

Joaquina recibió el premio a mejor nueva artista. Con lágrimas en los ojos, la venezolana, de 19 años, contó: “he soñado con esto toda mi vida. A los ocho años descubrí que amaba escribir, tocar el piano y descubrí un poder inmenso en lo que era escribir canciones y me aferré a eso”.

“Creer en ti y en lo que tú escribes y haces siempre va a merecer la pena”, añadió alegrándose de no haber hecho caso a quienes trataron de desanimarla de intentar una carrera en la música.

Edgar Barrera, quien comenzó la noche como favorito con 13 nominaciones, tuvo que conformarse con tres premios: compositor del año - categoría otorgada por primera vez –, productor del año y mejor canción regional mexicana, por la composición de “un X100to”, la colaboración entre sus protegidos, Grupo Frontera, y la superestrella Bad Bunny.

La inusual sede de la ceremonia, Sevilla, hizo que uno de sus géneros musicales por excelencia, el flamenco, estuviese presente a lo largo de toda la noche. Desde la apertura, a cargo de Rosalía, que regresó a sus orígenes para ofrecer su versión de ‘Se nos murió el amor’, de Rocío Jurado, al número musical de Andrea Bocelli quien interpretó “Granada”, compuesto por el mexicano Agustín Lara o al “Corazón partío” de Alejandro Sanz, que estuvo acompañado de 30 bailarines de flamenco.

Niña Pastori, quien había ofrecido una sentida interpretación al inicio de La Premiere de los Latin Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entregan la mayoría de los premios, junto a los otros nominados en la categoría de mejor álbum de música flamenca, se llevó el galardón por “Camino”.

“Yo me he criado en esa música de pureza, de arte, de categoría y de paladar, compleja, muy difícil, que por desgracia no es de mayorías, como otras, pero sí de categoría”, dijo Pastori, que dedicó el premio a sus hijas, Pastora y María.

Una sorprendida Julieta Venegas se llevó el premio a mejor álbum vocal pop por “Tu historia”.

“Esta es una sorpresa absoluta, no lo puedo creer”, dijo la cantautora mexicana al recibir el que es su octavo Latin Grammy.

Antonio Banderas, que dio el pistoletazo de salida a la premiación, afirmando que “Andalucía (la región donde está Sevilla) es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de su vida” y haciendo un repaso a sus artistas más ilustres, desde Federico García Lorca a Paco de Lucía o Picasso, fue galardonado más tarde con el Premio de la Presidencia por su fomento de la cultura latina.

El actor, con 43 años de trayectoria a sus espaldas, hizo gala de una relación “muy interesante” con la música, a la que “necesito como necesito comer, prácticamente todos los días”.

“Creo en el arte, a todos los niveles, en la literatura, en la poesía, en la música, en el teatro, en el cine, para la educación”, dijo junto a Alejandro Sanz y a Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación. Los jóvenes “conseguirán algo muy importante que es no ser manipulados, tener personalidad para decidir sobre sus propias vidas. El arte es la mejor manera de aprender a vivir y de ser único”.

Previamente, en la semana de celebraciones y honores relacionados con el Latin Grammy, Simone, Mijares, Arturo Sandoval, Soda Stereo y Ana Torroja, recibieron el Premio a la Excelencia Musical, mientras que Alex Acuña, Wisón Torres y Gustavo Santaolalla, fueron honrados con el Premio del Consejo Directivo.

El mexicano Clarín León se llevó el Latin Grammy al mejor álbum de música norteña por “Colmillo de leche”.

Bizarrap sumó otro premio en La Premiere, el de mejor canción urbana por una sesión previa, la 52, con el rapero español Quevedo.

En el apartado de música urbana, “TQG”, de Karol G con Shakira, y “La receta”, de Tego Calderón, ganaron en los apartados de mejor fusión/interpretación e interpretación de reguetón, respectivamente. Bad Bunny, quien no estuvo presente en la gala, se llevó también el de mejor canción de rap/hip hop por “Coco Chanel”, junto a Eladio Carrión.

Entre los premios entregados en La Premiere del Latin Grammy, celebrada en el mismo Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla FIBES unas horas antes, “Bolero Apocalíptico”, de Monsieur Periné, se posicionó como el mejor álbum de música alternativa, mientras que Dante Spinetta logró el de mejor canción del género con “El lado oscuro del corazón”.

El colombiano Andrés Cepeda se alzó con el premio a mejor álbum vocal de pop tradicional, mientras que el de pop/rock fue a parar a las vitrinas de su compatriota Juanes por “Vida cotidiana”. La veterana banda mexicana Molotov tuvo el mejor disco de rock por “Sólo D’ Lira”.

