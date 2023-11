Karol G presume nuevo look con un vestido transparente

(TELEMUNDO ATLANTA). Una vez más, la reguetonera Karol G reinventó su look y en esta ocasión sorprendió a sus millones de fanáticos con un nuevo estilo de cabello mientras posaba con un cautivador vestido transparente.

La cabellera de la colombiana de 32 años ha pasado por tonos marrones, azules, rosados y ahora luce un intenso rubio platinado, según se observa en una fotografía publicada recientemente en Instagram por el prestigioso maquillador Patrick Ta.

La llamada ‘Bichota’ posó con lo que parece ser un peculiar y ajustado vestido transparente que definió sus curvas y dejó espacios para detallar los numerosos tatuajes que posee.

“Cuando la vi pensé que era Khloe Kardashian”, “Hermosa”, “Reina, Karol G”, “Impresionante”, “¿Más perfecta? Imposible”, “Enamorada quedé”, “Otro nivel, lo amo”, comentaron algunos usuarios en el post de Patrick Ta, quien posee más de 3 millones de seguidores en la red de la camarita.

Por otra parte, la semana pasada Karol G recibió un homenaje de su colega Anahí, quien desató la algarabía del público al mencionarla durante el comienzo de los conciertos de RBD en Colombia.

La gira del reencuentro de RBD llegó a Medellín, ciudad natal de Karol G, donde Anahí salió al escenario con un vestido rosa que tenía el mensaje “Team Bichota”. Cuando Anahí se quitó el chaleco que usaba para revelar el mensaje dedicado a Karol G, el público estalló en algarabía. Al mismo tiempo, la mexicana decía: “Carolina, amor con amor se paga, mi reina. Te quiero”.

Poco después, Karol G respondió a través de sus ‘Historias’ de Instagram: “Anahí, mi reina, quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. (...) No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.