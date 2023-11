Muere hombre víctima de estafa romántica, según su familia

CHARLOTTE, Carolina del Norte (WBTV/Gray News) - La familia de un hombre está buscando respuestas y justicia después de que murió en México meses después de mudarse allí por lo que su familia dice que fue una estafa romántica.

La madre de Frank Mazziotti de 44 años, recibió una llamada nocturna en agosto de la nueva esposa de su hijo en México. La llamada fue una noticia devastadora. Se suicidó, le dijeron a su madre.

“Dije que no. ¿De qué estás hablando?’ Y me desmoroné cuando me di cuenta de que hablaba en serio”, recordó la madre de Frank, Louise Mazziotti.

Frank Mazziotti y su nueva esposa, de México, se casaron un año antes de esa llamada telefónica tras conocerse en una aplicación llamada Clubhouse.

“Sé que le encantaban los idiomas. Y hablaba español con fluidez, francés e italiano, por lo que le encantaba hablar con personas en diferentes idiomas”, dijo Louise Mazzioti. “Entonces, se metió en esa aplicación y conoció a Lucía. Y hubo como un romance rápido”.

Se divorció de su esposa durante 11 años, interrumpió su negocio, vendió su casa e hizo planes para mudarse a México.

“Todo esto fue preocupante para mí. No quería que se fuera. Intenté que reconsiderara su situación y se diera tiempo”, dijo Louise. “Le dije: ‘Frankie, tengo un mal presentimiento sobre esto’. Le dije: ‘No creo que debas hacer esto; Creo que deberías darte tiempo para decidir qué hacer’. Y él dijo: ‘Bueno, ella sigue diciéndome cuánto me ama y cuánto no puede vivir sin mí’”.

“Bajó allí por amor. Terminó asesinado”, dijo el hermano mayor de Frank, Michael Godfrey.

La familia empezó a hacer planes para ir a México a enterrarlo, pero la embajada de Estados Unidos les instó a no hacer el viaje. Louise Mazzioti dijo que la embajada le dijo que era demasiado peligroso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica el estado de Tamaulipas y la ciudad de Matamoros, donde murió Frank Mazziotti, como lugares a los que “no se puede viajar”, citando riesgos de delincuencia y secuestro.

La familia no sólo no pudo ir a México, sino que se enteró de que su cuerpo ya había sido incinerado, a pesar de una ley que debería haberlo impedido.

La ley mexicana dice que un cuerpo no puede ser cremado durante un año, una ley que no se aplicó en su caso.

Los detalles de la muerte de Frank Mazziotti siguen resultando difíciles de rastrear.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros informa que la fiscalía en México concluyó que su muerte fue un suicidio. Citan hallazgos de sustancias químicas en su mano derecha que muestran que había sido utilizada para disparar un arma de fuego y una herida de entrada en el lado derecho de su cabeza.

Sin embargo, el Informe Consular de Muerte en el Extranjero cataloga la muerte de Frank Mazziotti como una “muerte accidental o violenta”.

“Fue horrible intentar mirar esas fotos que vi de él. Pero por la forma en que la sangre salpica y todo eso, no hay forma de que se haya suicidado”, dijo Louise Mazziotti. “Eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida: mirar a mi hijo así”.

Su hermano está de acuerdo.

“Creo que le hicieron creer algo que no era realmente sincero. Y ella tomó su corazón”, dijo Godfrey entre lágrimas.

Si bien es posible que nunca se resuelva el misterio de cómo murió, la familia dijo que cree que Frank Mazziotti es víctima de una estafa romántica. Dijeron que esperan que su historia sea un recordatorio de que hay que tener cuidado con las personas que se encuentran en línea.

Es un tipo de estafa que el Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a WBTV que prevalece en México.

“Simplemente tenga en cuenta que se están perpetrando tantas estafas que las probabilidades de que esta sea una interacción legítima no están a su favor”, explicó la presidenta y directora ejecutiva del Centro de recursos contra el robo de identidad, Eva Valesquez.

Valesquez enfatizó que es fundamental tratar las relaciones en línea con tanto, si no más, escrutinio que las relaciones en persona.

“Me gustaría que comprendieran cómo esto puede descarrilar nuevamente sus vidas enteras, no sólo sus finanzas”, dijo Valesquez. “Cuando se trata de estas estafas de relaciones y romances uno a uno, la única persona que puede salvarte eres tú, y la única persona que puede protegerte de ellas eres tú”.

El Centro de Recursos contra el Robo de Identidad, financiado por el Departamento de Justicia, considera que las estafas románticas serán la mayor crisis de delitos no violentos en Estados Unidos en 2023. El centro dijo que la generación más joven suele ser la víctima.

“Conozco a muchos jóvenes (tengo niños que entran en esta categoría) que sienten que una relación exclusivamente digital tiene tanto nivel de importancia, tanto peso y confianza como una en la que interactúan cara a cara. cara”, explicó Valesquez. “Y no voy a descartar esas relaciones y decir que son menos valiosas, pero sí voy a decir que procedería con cautela”.

Si usted o un ser querido ha sido víctima de una estafa, comuníquese con el Centro de recursos contra el robo de identidad a través de su número de teléfono, 888-400-5530, o mediante su chat en vivo.

