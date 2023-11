Edgar Barrera y Peso Pluma son nominados a los Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El productor y compositor Edgar Barrera y el astro de los corridos bélicos mexicanos Peso Pluma fueron nominados el viernes a los Grammy.

Barrera tiene una mención en la categoría de compositor del año, estrenada en 2022 por la Academia de la Grabación. En su caso es el primer artista latino en competir en esa terna por canciones como “Cuestión de tiempo” (Don Omar), “La despedida” (Christian Nodal), “Mi ex tenía razón” (Karol G), “un x100to” (Grupo Frontera y Bad Bunny) y “Yo Pr1mero (Rels B)”. Se medirá con Jessie Jo Dillon, Shane McAnally, Theron Thomas, Justin Tranter. Barrera ya cuenta con un Grammy por su trabajo en el álbum “Más + corazón profundo” de Carlos Vives.

Tras un año de amplia presencia en las listas globales de popularidad, Peso Pluma consolidó su huella en el panorama musical con su primera nominación a los Grammy en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana por “Génesis”.

Como muestra de la diversidad sonora de esta categoría, Peso Pluma compite con artistas femeninas como Ana Bárbara por “Bordado a mano” y Lila Downs por “La Sánchez”, así como la agrupación de mariachi Flor de Toloache por “Motherflower” y la heredera de Pedro Infante, Lupita Infante por “Amor como en las películas de antes”.

Rauw Alejandro fue nominado por segundo año consecutivo en la categoría de mejor álbum de música urbana latina, en esta ocasión por “Saturno”.

Este año la categoría de música urbana tiene pocos nominados, sólo tres artistas logaron alcanzarla, pero está muy bien representada por Karol G con “Mañana será bonito” y el álbum debut del productor Tainy “Data”.

Vives también mantuvo su dominio en la categoría de mejor álbum latino tropical, al conseguir su segunda nominación consecutiva, en esta ocasión por “Escalona nunca se había grabado así”. Se medirá con Luis Figueroa por “Voy a ti”, Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por “Niche sinfónico”, la leyenda Omara Portuondo por “VIDA” y Tony Succar y Mimy Succar por “MIMY & TONY”.

Maluma, quien el año pasado compitió en música urbana, volvió a los terrenos del pop con una nominación para su álbum “Don Juan”. Compite con “La cuarta hoja”, de Pablo Alborán; “Beautiful Humans, Vol. 1″ de AleMor; “A ciegas” de Paula Arenas; “La neta” de Pedro Capó y “X Mi (Vol 1)” de Gaby Moreno en el apartado de mejor álbum de pop latino.

En la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina compite Fito Paez por la reinterpretación de su álbum clásico “El amor después del amor” treinta años después de su lanzamiento, “EADDA9223″. La terna la completan Cabra por “Martínez”, Diamante Eléctrico por “Leche de tigre” y dos favoritos de los Grammy, Juanes por “Vida cotidiana” y Natalia Lafourcade por “De todas las flores”.

Tras una edición en la que Bad Bunny hizo historia al ser nominado en la categoría de álbum del año por una producción en español como “Un verano sin ti” y que Anitta fuera nominada a mejor nuevo artista, la 66ª edición de los Grammy dejó sentir la ausencia de artistas latinos en las categorías generales, algo que reconoció el presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr., como un rubro en el que la academia puede trabajar.

“Me sorprendió que, a pesar de lo grande que fue la música latina este año, no tuvimos más representación latina en algunos de los campos generales”, dijo Mason jr. a The Associated Press. “Queremos asegurarnos de que nuestra membresía sea representativa de la música que se está creando”, añadió.

“Estas nominaciones siempre nos informan sobre lo que vamos a hacer en los próximos años. Y estas nominaciones en particular nos han dicho que debemos continuar acercándonos y comunicándonos con los grupos de votantes de country y latinos”, agregó.

A pesar de esto, la categoría de mejor interpretación de música global sí tiene una fuerte presencia latina con la mexicana Silvana Estrada nominada por “Milagro y desastre” y el cubano Cimafunk nominado por “Todo colores” con Ibrahim Maalouf y Tank and the Bangas.

La categoría de mejor álbum de latin jazz está conformada por “Quietude” de Eliane Elias, “My Heart Speaks” de Ivan Lins con la Orquesta Sinfónica de Tiblisi; “Vox Humana” de Bobby Sanabria Multiverse Big Band; “Cometa” de Luciana Souza y Trio Corrente; “El Arte del Bolero Vol. 2″ de Miguel Zenón y Luis Perdomo.

En el campo de música clásica, el director venezolano Gustavo Dudamel brilló en dos categorías incluyendo mejor interpretación orquestal por “Adès: Dante” con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y mejor compendio clásico por “Fandango” con la violinista Anne Akiko Meyers.

La 66a edición de los Grammy se realizará el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por CBS y por Paramount+ en Estados Unidos.

Lista de nominados al Grammy

Lista parcial de nominados para la 66a edición anual de los premios Grammy, según anunció el viernes la Academia de la Grabación. La ceremonia de premiación está prevista para el 4 de febrero en Los Ángeles.

— Álbum del año: “World Music Radio”, Jon Batiste; “The Record”, boygenius; “Endless Summer Vacation”, Miley Cyrus; “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana Del Rey; “The Age of Pleasure”, Janelle Monáe; “GUTS”, Olivia Rodrigo; “Midnights”, Taylor Swift; “SOS”, SZA.

— Grabación del año: “Worship”, Jon Batiste; “Not Strong Enough”, boygenius; “Flowers”, Miley Cyrus; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “On My Mama”, Victoria Monét; “Vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift; “Kill Bill”, SZA.

— Canción del año (premio a los compositores): “A&W”, Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew; “Anti-Hero”, Jack Antonoff y Taylor Swift; “Butterfly”, Jon Batiste y Dan Wilson; “Dance the Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Flowers”, Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack; “Kill Bill”, Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe; “Vampire”, Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; “What Was I Made For?”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

— Mejor nuevo artista: Gracie Abrams; Fred again..; Ice Spice; Jelly Roll; Coco Jones; Noah Kahan; Victoria Monét; The War and Treaty.

— Compositor del año: Edgar Barrera; Jessie Jo Dillon; Shane McAnally; Theron Thomas; Justin Tranter.

— Mejor interpretación pop solista: “Flowers”, Miley Cyrus; “Paint the Town Red”, Doja Cat; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “Vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Thousand Miles”, Miley Cyrus con Brandi Carlile; “Candy Necklace”, Lana Del Rey con Jon Batiste; “Never Felt So Alone”, Labrinth con Billie Eilish; “Karma”, Taylor Swift con Ice Spice; “Ghost in the Machine”, SZA con Phoebe Bridgers.

— Mejor álbum pop vocal: “Chemistry”, Kelly Clarkson; “Endless Summer Vacation”, Miley Cyrus; “GUTS”, Olivia Rodrigo; -(Subtract), Ed Sheeran; “Midnights”, Taylor Swift.

— Mejor álbum pop vocal tradicional: “To Steve with Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim”, Liz Callaway; “Pieces of Treasure”, Rickie Lee Jones; “Bewitched”, Laufey; “Holidays Around the World”, Pentatonix; “Only the Strong Survive”, Bruce Springsteen; “Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3″, varios artistas.

— Mejor álbum dance/electrónico: “Blackbox Life Recorder 21F”, Aphex Twin; “Loading”, James Blake; “Higher Than Ever Before”, Disclosure; “Strong”, Romy y Fred again..; “Rumble”, Skrillex, Fred again.. y Flowdan.

— Mejor álbum de rock: “But Here We Are”, Foo Fighters; “Starcatcher”, Greta Van Fleet; “72 Seasons”, Metallica; “This Is Why”, Paramore; “In Times New Roman…”, Queens of the Stone Age.

— Mejor álbum de música alternativa: “The Car”, Arctic Monkeys; “The Record”, boygenius; “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana Del Rey; “Cracker Island”, Gorillaz; “I Inside the Old Year Dying”, PJ Harvey.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Since I Have a Lover”, 6lack; “The Love Album: Off the Grid”, Diddy; “Nova”, Terrace Martin y James Fauntleroy; “The Age of Pleasure”, Janelle Monáe; “SOS”, SZA.

— Mejor álbum de R&B: “Girls Night Out”, Babyface; “What I Didn’t Tell You (Deluxe)”, Coco Jones; “Special Occasion”, Emily King; “Jaguar II”, Victoria Monét; “Clear 2: Soft Life EP”, Summer Walker.

— Mejor álbum de rap: “Her Loss”, Drake y 21 Savage; “Michael”, Killer Mike; “Heroes & Villains”, Metro Boomin; “King’s Disease III”, Nas; “Utopia”, Travis Scott.

— Mejor álbum country: “Rolling Up the Welcome Mat”, Kelsea Ballerini; “Brothers Osborne”, Brothers Osborne; “Zach Bryan”, Zach Bryan; “Rustin’ in the Rain”, Tyler Childers; “Bell Bottom Country”, Lainey Wilson.

— Mejor álbum de jazz vocal: “For Ella 2″, Patti Austin con Gordon Goodwin’s Big Phat Band; “Alive at the Village Vanguard”, Fred Hersch y Esperanza Spalding; “Lean In”, Gretchen Parlato y Lionel Loueke; “Mélusine”, Céline McLorin Salvant; “How Love Begins”, Nicole Zuraitis.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “The Source”, Kenny Barron; “Phoenix”, Lakecia Benjamin; “Legacy: The Instrumental Jawn”, Adam Blackstone; “The Winds of Change”, Billy Childs; “Dream Box”, Pat Metheny.

— Mejor álbum de latin jazz: “Quietude”, Eliane Elias; “My Heart Speaks”, Ivan Lins con la Orquesta Sinfónica de Tbilisi; “Vox Humana”, Bobby Sanabria Multiverse Big Band; “Cometa”, Luciana Souza y Trio Corrente; “El Arte del Bolero Vol. 2″, Miguel Zenón y Luis Perdomo.

— Mejor álbum góspel: “I Love You”, Erica Campbell; “Hymns (Live)”, Tasha Cobbs Leonard; “The Maverick Way”, Maverick City Music; “My Truth”, Jonathan McReynolds; “All Things New: Live in Orlando”, Tye Tribbett.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “My Tribe”, Blessing Offor; “Emanuel”, Da’ T.R.U.T.H.; “Lauren Daigle”, Lauren Daigle; “Church Clothes 4″, Lecrae; “I Believe”, Phil Wickham.

— Mejor álbum pop latino: “La cuarta hoja”, Pablo Alborán; “Beautiful Humans, Vol. 1″, AleMor; “A ciegas”, Paula Arenas; “La neta”, Pedro Capó; “Don Juan”, Maluma; “X Mi (Vol 1)”, Gaby Moreno.

— Mejor álbum de música urbana latina: “Saturno”, Rauw Alejandro; “Mañana Será Bonito”, Karol G; “Data”, Tainy.

— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Martínez”, Cabra; “Leche de tigre”, Diamante Eléctrico; “Vida cotidiana”, Juanes; “De todas las flores”, Natalia Lafourcade; “EADDA9223″, Fito Paez.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Bordado a mano”, Ana Bárbara; “La Sánchez”, Lila Downs; “Motherflower”, Flor de Toloache; “Amor como en las películas de antes”, Lupita Infante; “GÉNESIS”, Peso Pluma

— Mejor álbum latino tropical: “Voy a ti”, Luis Figueroa; “Niche sinfónico”, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia; “VIDA”, Omara Portuondo; “MIMY & TONY”, Tony Succar, Mimy Succar; “Escalona nunca se había grabado así”, Carlos Vives.

— Mejor álbum de reggae: “Born for Greatness”, Buju Banton; “Simma”, Beenie Man; “Cali Roots Riddim 2023″, Colle Buddz; “No Destroyer”, Burning Spears; “Colors of Royal”, Julian Marley y Antaeus.

—Mejor interpretación de música global: “Shadow Forces”, Arooj Aftab, Vijay Iyer y Shahzad Ismaily; “Alone”, Burna Boy; “FEEL”, Davido; “Milagro y desastre”, Silvana Estrada; “Abundance In Millets”, Falu y Gaurav Shah (con PM Narendra Modi); “Pashto”, Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain con Rakesh Chaurasia; “Todo Colores”, Ibrahim Maalouf con Cimafunk y Tank and the Bangas.

— Mejor interpretación de música africana: “Amapiano”, ASAKE y Olamide; “City Boys”, Burna Boy; “Unavailable”, Davido con Musa Keys; “Rush”, Ayra Starr; “Water”, Tyla.

— Mejor álbum de declamación de poesía: “A-You’re Not Wrong B-They’re Not Either: The Fukc-It Pill Revisited”, Queen Sheba; “For Your Consideration’24-The Album”, Prentice Powell y Shawn William; “Grocery Shopping with My Mother”, Kevin Powell; “The Light Inside”, J. Ivy; “When the Poems Do What They Do”, Aja Monet.

— Mejor álbum de comedia: “I Wish You Would”, Trevor Noah; “I’m an Entertainer”, Wanda Sykes; “Selective Outrage”, Chris Rock; “Someone You Love”, Sarah Silverman; “What’s in a Name?”, Dave Chappelle.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Aurora”, Daisy Jones & the Six; “Barbie The Album”, varios artistas; “Black Panther: Wakanda Forever”, varios artistas; “Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3″, varios artistas; “Weird: The Al Yankovic Story”, Weird Al Yankovic.

— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Barbie World”; “Dance the Night”; “I’m Just Ken”; “Lift Me Up”; “What Was I Made For?”

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual: “Barbie”, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Black Panther: Wakanda Forever”, Ludwig Göransson; “The Fabelmans”, John Williams; “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, John Williams; “Oppenheimer”, Ludwig Göransson.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff; Dernst “D’Mile” Emile II; Hit-Boy; Metro Boomin; Daniel Nigro.

— Mejor video musical: “I’m Only Sleeping”, The Beatles; “In Your Love”, Tyler Childers; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “Count Me Out”, Kendrick Lamar; “Rush”, Troye Sivan.

— Mejor película musical: “Moonage Daydream”; “How I’m Feeling Now”; “Live from Paris, The Big Steppers Tour”; “I Am Everything”; “Dear Mama.”

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.