Jared Leto impresiona a sus seguidores escalando el Empire State para promocionar nueva gira

(Telemundo Atlanta) - En un atrevido acto que dejó a sus seguidores sin aliento, el versátil actor y talentoso cantante, Jared Leto, escaló una parte del icónico Empire State Building el 9 de noviembre.

Este audaz ascenso no solo cumplió un anhelo personal de Leto, sino que también marcó el inicio de la promoción de la próxima gira mundial de su banda, Thirty Seconds to Mars, programada para llevarse a cabo de marzo a septiembre de 2024.

Leto, de 51 años, reveló en una entrevista exclusiva con TODAY de NBC que su emocionante hazaña fue un desafío que le había motivado durante mucho tiempo. “A decir verdad, estaba más emocionado que nervioso”, confesó Leto. “Pero tengo que ser honesto, fue muy, muy difícil. Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería”.

Jared Leto climbed the Empire State Building to announce his band’s 2024 world tour

El actor de “La Casa de Gucci” no escapó ileso de su hazaña, mostrando orgullosamente su mano izquierda ensangrentada como evidencia de las esquinas afiladas del rascacielos neoyorquino.

Jared Leto escalando el Empire State Building: una aventura que nadie vio venir

Leto subió por el lado este del Empire State Building, recorriendo desde los pisos 86 al 104, lo que representó un ascenso de aproximadamente 20 minutos hasta alcanzar una altura impresionante de casi 1,300 pies. Llegó a la parte del edificio que se ilumina y, con determinación, ascendió los tres niveles adicionales hasta llegar a la famosa antena del edificio, conocida como el “escudo de hielo”.

El actor también compartió un emocionante momento en su ascenso: “Llegué a la cima y solo pensaba: vi a mi madre en la ventana del piso 80 y fue una agradable sorpresa”, dijo Leto. Este singular logro lo convirtió en la primera persona en subir legalmente a la cima del Empire State Building, un hito que fue confirmado por las autoridades del edificio.

Jared Leto, quien también es conocido por sus aclamadas actuaciones en “WeCrashed” y “Morbius”, destacó la importancia del Empire State Building en su vida y carrera. “Desde que era niño, Nueva York representaba el lugar al que ibas para hacer realidad tus sueños”, dijo. “Y cuando era niño, quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que venías para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”.

¿Por qué Jared Leto escaló el Empire State Building?

La razón detrás de esta emocionante hazaña no fue solo cumplir un deseo personal, sino también promocionar la próxima gira de Thirty Seconds to Mars. El sexto álbum de estudio de la banda, titulado “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day”, fue lanzado en septiembre, y Leto planea llevar su música a los escenarios de todo el mundo.

La gira de Thirty Seconds to Mars 2024, que es la primera gira principal de la banda en cinco años, se extenderá por América Latina, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.

Leto, un consumado escalador que incluso cuenta con la amistad de la estrella de “Free Solo”, Alex Honnold, es conocido por sus audaces aventuras, incluyendo escalar muros de hoteles en Berlín sin arnés y realizar saltos en bungee desde el escenario de sus conciertos.

Además de sus hazañas en el mundo de la música y el entretenimiento, Jared Leto es famoso por su estilo peculiar, como su memorable aparición en la Met Gala 2023 disfrazado de gato, o su llegada en 2019 con una réplica de su propia cabeza. Sin duda, este artista multifacético sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus acciones audaces e innovadoras.

