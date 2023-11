Demandan al magnate de la música L.A. Reid por presunta agresión sexual

(TELEMUNDO ATLANTA). Antonio ‘L.A.’ Reid, un prestigioso ejecutivo musical ganador del Grammy que influyó en la carrera de artistas como Pink, Usher y Mariah Carey, fue demandado por una exejecutiva musical que asegura que él la agredió sexualmente y descarriló su carrera.

Drew Dixon presentó la demanda el miércoles 8 de noviembre en un tribunal federal de Nueva York. Dixon, quien trabajó para Reid cuando él era director ejecutivo de Arista Records, alega que Reid la agredió sexualmente dos veces en 2001 y luego recortó su presupuesto y dejó de lado a sus artistas cuando ella rechazó sus continuas insinuaciones.

ARCHIVO - L.A. Reid posa en la sala de prensa de los Billboard Music Awards en Las Vegas, 18 de mayo de 2014. Antonio “L.A.” Reid, el ejecutivo musical ganador del Grammy que influyó en la carrera de artistas como Pink, Usher y Mariah Carey, fue demandado por una exejecutiva musical el miércoles 8 de noviembre de 2023, quien sostiene que la agredió sexualmente y descarriló su carrera en represalia. (Foto de Eric Jamison/Invision/AP, Archivo) (Eric Jamison | Eric Jamison/Invision/AP)

Dixon dejó Arista en 2002 y sostiene que su “trayectoria meteórica” en el negocio de la música se vio truncada por el acoso de Reid.

“Este litigio no se trata sólo de las horribles agresiones físicas que la señora Dixon tuvo que soportar, sino también del daño irreparable causado a la rara y floreciente carrera de un talento extraordinario”, dice la demanda.

Dixon busca compensación por daños y perjuicios no especificados.

Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo denuncien públicamente.

Los mensajes dejados a Joel Katz, un abogado que representó a Reid cuando Dixon hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2017, no fueron respondidos de inmediato el miércoles por la noche.

The Associated Press no pudo encontrar de inmediato un publicista, agente u otro número de contacto de Reid. El New York Times, que fue el primero en informar la noticia de la demanda, dijo que Reid no respondió a múltiples solicitudes de comentarios el miércoles.

Dixon presentó una demanda en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado de Nueva York, aprobada el año pasado, que permite a las presuntas víctimas de abuso sexual un plazo de un año para demandar incluso si el plazo de prescripción original ha prescrito. La fecha límite es el 24 de noviembre.

En 2017, Reid dejó su puesto como director ejecutivo de Epic Records después de que una exasistente lo acusara también de acoso sexual.

Reid manifestó a The New York Times en ese momento: “Estoy orgulloso de mi trayectoria promoviendo, apoyando y elevando a las mujeres en todas las empresas que he dirigido. No obstante, si alguna vez he dicho algo que pueda ser malinterpretado, me disculpo sin reservas”.

