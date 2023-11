Shakira confesó quién fue el amigo que siempre estuvo pendiente de ella durante su separación

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Shakira reveló quién fue el amigo que siempre estuvo pendiente de ella durante su separación de Gerard Piqué.

Sin nombrar al exfutbolista Piqué, Shakira reveló que un reconocido cantante colombiano fue quien estuvo pendiente de ella en todo momento durante su polémica separación el año pasado, y ese gran amigo fue su compatriota Carlos Vives, quien ha manifestado públicamente su apoyo a la barranquillera en varias oportunidades.

Durante el concierto que Carlos Vives ofreció a finales de octubre en el estadio Kaseya Center de Miami, Florida, como parte de su gira ‘El tour de los 30′, Shakira apareció de sorpresa para cantar con él la popular canción de 2017 titulada ‘La Bicicleta’. Una vez en el escenario, ella hizo la encantadora revelación.

“(Carlos Vives) ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre me ha llamado para preguntarme cómo estaba. Cuando me separé (de Piqué), todos los días, cómo estás. No puedo hacer menos”, expresó Shakira ante un público que estalló en algarabía cuando apareció en la tarima.

Según dijo la artista en una grabación tras bastidores, Carlos Vives no sabía que ella iba a estar ahí y ni si quiera a su esposa se lo reveló ni a los mánager de ambas estrellas. Es por eso que el cantante quedó impresionado, al igual que el público, cuando comenzó a escuchar la voz de Shakira.

Tras culminar ‘La Bicicleta’, Carlos Vives le agradeció a Shakira por el increíble gesto al expresar: “Shak, me puedo retirar ya, chao, me voy feliz. Nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!”.

