Patrick Dempsey es elegido como el hombre vivo más sexy

(TELEMUNDO ATLANTA). El actor Patrick Dempsey fue nombrado como el hombre vivo más sexy, según la famosa revista People.

La estrella de la serie televisiva ‘Grey’s Anatomy’ y piloto de carreras toma el relevo de la estrella de ‘Capitán América’ Chris Evans, quien fue el elegido en 2022. La reciente elección fue revelada en el programa televisivo ‘Jimmy Kimmel Live!’ en la noche del martes.

“Estaba completamente en shock y entonces me empecé a reír y fue como: ‘Es una broma, ¿no?’ ¡Si yo siempre he sido la dama de honor!”, bromeó Dempsey, de 57 años, en una entrevista con la revista para saber su reacción inicial ante la designación. “Nunca he contemplado siquiera la posibilidad de estar en ese puesto. Así que ahora mi ego está bien”.

El actor protagoniza la próxima película de Michael Mann, titulada ‘Ferrari’. El año pasado le dijo a The Associated Press que él mismo conducía todos los vehículos en el filme, calificándolo como “el mejor papel que he tenido”.

Dempsey ha participado en varias carreras profesionales, incluidas las 24 Horas de Le Mans, y forma parte del equipo de carreras Wright Motorsports, según su sitio web.

Dempsey dijo que sus tres hijos seguramente se burlarán de él por su selección en la revista People y “se molestarán conmigo y descubrirán todas las razones por las que no debería serlo”.

La edición People con la portada de Dempsey saldrá el viernes 10 de noviembre.

Además de competir y actuar, fundó el Dempsey Center, una organización con sede en Maine que brinda atención y recursos a pacientes con cáncer, en honor a su difunta madre.

Dempsey alcanzó el estatus de rompecorazones al interpretar al Dr. Derek Shepherd, apodado ‘McDreamy’, en ‘Grey’s Anatomy’, donde apareció en más de 250 episodios.

Ahora, interpreta al piloto de carreras italiano Piero Taruffi en ‘Ferrari’, que llega a los cines a finales de este año. La película ha recibido una exención para que sus estrellas puedan promocionarla sin romper las reglas en la huelga de actores en curso.

Otros ganadores del premio Sexiest Man Alive (el Hombre Vivo Más Sexy) incluyen a Michael B. Jordan, John Legend, Paul Rudd, Brad Pitt, Harrison Ford y Mel Gibson, quien fue el primer ganador de la revista en 1985.

