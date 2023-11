Bonos de ECISD pasan propuesta Ay B: Sólo el 7.2% de los votantes registrados emitio un voto

ODESSA, Texas (KTLE) - Después de muchos debates en la comunidad y meses de campaña en ambos lados, las propuestas A y B de Ector ISD han sido aprobadas. Mientras que la Propuesta C no logro ser aprobado. Esto según los resultados finales no oficiales.

La Propuesta A de $424,263,000 de dólares sera para edificios escolares y la recaudación de impuestos suficientes para pagar el principal y los intereses de los bonos. Se trata de un aumento del impuesto sobre la propiedad.

La Propuesta B de $8,096,000 dólares en bonos para el estadio Ratliff, la recaudación de impuestos suficientes para pagar al principal, y los intereses de los bonos. Aumento del impuesto a la propiedad.

La propuesta C no paso esta consistia de $3,750,000 de dólares para la construcción de instalaciones cubiertas de prácticas, la recaudación de impuestos suficientes para pagar al principal, y los intereses de los bonos. Se trata de un aumento de impuesto a la propiedad.

De acuerdo con la Oficina de Elecciones del Condado de Ector, 82,752 votantes fueron registrados para esta eleccion, y solo 5,958 personas votaron.

PROPUESTA A

A FAVOR: 3,502 votos

EN CONTRA: 2,401 votos

PROPUESTA B

A FAVOR: 2,976 votos

EN CONTRA: 2,906 votos

PROPUESTA C

A FAVOR: 2,865 votos

EN CONTRA: 3,010 votos

