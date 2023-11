Asaltan y golpean a Juan Pablo Raba en paseo con sus pequeños

(TELEMUNDO ATLANTA). El famoso actor Juan Pablo Raba fue asaltado y golpeado por cinco ladrones cuando efectuaba un paseo familiar junto a sus pequeños en su natal Colombia.

El lamentable suceso ocurrió el lunes 6 de noviembre en Bogotá, cuando el actor de producciones como ‘Mi gorda bella’ y ‘El cartel de los sapos’ paseaba junto a sus hijos menores por un cerro.

🔴Atención: el actor Juan Pablo Raba fue atacado a golpes por delincuentes que lo robaron en los cerros de Bogotá. Sus hijos menores de edad vieron todo. Le quitaron hasta el anillo de matrimonio. https://t.co/dMiq8nRMkT pic.twitter.com/lmWLVlK6fr — Revista Semana (@RevistaSemana) November 6, 2023

La pequeña contó que uno de los ladrones “tenía un cuchillo chiquito”, según se escuchó en un video donde Juan Pablo Raba alertaba a una pareja de lo que acababa de suceder. El actor mencionó que sus pequeños fueron “super valientes” ante la situación.

Mónica Fonseca, esposa del actor, mencionó en la red X que uno de los asaltantes trató de sujetar a la niña, por lo que Juan Pable Raba tuvo que enfrentarse a ellos. “Intentaron agarrar a Jojo. Ahí Juan Pablo tuvo que meter puño. Terrible”, escribió.

Está golpeado. O sea le dieron puño etc. los niños asustados pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo. Ahí JP tuvo que meter puño. Terrible. Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5.… https://t.co/1nVMPcBwXV — Mónica Fonseca (@FonsecaMonica) November 6, 2023

El actor denunció el dramático episodio a través de las ‘Historias’ de Instagram, donde relató: “Tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner en redes, pero bueno, me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”.

Juan Pablo Raba también alertó a sus amigos, familiares y usuarios por si reciben mensajes desde su celular: “Si llegan a recibir algún mensaje o algo extraño de mi parte, alguna solicitud, que sepan que no soy yo y a cuidarse”.

La familia reside en Estados Unidos, pero visitó Colombia porque Juan Pablo Raba era el presentador de la categoría Mejor Largometraje Documental en los Premios Macondo 2023, detalló el medio local Semana.

