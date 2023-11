Anahí rindió espectacular homenaje a Karol G y desató la locura del público

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Anahí desató la algarabía del público cuando rindió un espectacular homenaje a su colega Karol G durante el comienzo de los conciertos de RBD en Colombia.

Para entender el encantador gesto de la mexicana hay que recordar que hace más de un año Karol G invitó a Anahí al escenario durante un concierto que ofreció en México para entonar juntas el tema ‘Sálvame’. Ahora, Anahí le devolvió el cariño con un homenaje.

En aquel entonces, la llamada ‘Bichota’ halagó a Anahí y reveló que era fan de RBD desde pequeña, por lo que cantar junto a la mexicana representaba un momento épico en su trayectoria. Para Anahí también fue una escena memorable, ya que no había cantado en una tarima desde hacía 10 años.

Ahora, la gira del reencuentro de RBD llegó a Medellín, ciudad natal de Karol G, y fue ahí donde Anahí le agradeció con un tributo aquel gesto, pues salió al escenario con un vestido rosa que tenía el mensaje “Team Bichota”.

Cuando Anahí se quitó el chaleco para revelar el mensaje dedicado a Karol G, el público estalló en algarabía. Al mismo tiempo, la mexicana decía: “Carolina, amor con amor se paga, mi reina. Te quiero”.

Poco después, Karol G respondió a través de sus ‘Historias’ de Instagram: “Anahí, mi reina, quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. (...) No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.