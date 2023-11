Belinda revela cuándo sale su nueva canción y detalles del disco con “dedicatoria”

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Belinda reveló cuándo saldrá su nueva canción perteneciente a un disco que tendrá “dedicatoria” y en el que todos los temas fueron escritos por ella.

En una reciente presentación durante el Cachanilla Fest, en Mexicali, la artista de 34 años anunció que el primer sencillo del nuevo álbum saldrá a finales de enero de 2024 y que todos los temas tienen una dedicatoria que sus fanáticos sabrán identificar.

“Este disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio”, expresó Belinda al dirigirse al público.

A su vez, agregó: “El primer sencillo va a salir a finales de enero, así que ya casi. Estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen porque es un disco muy real”.

La también actriz dejó claro: “Nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón y es ahí para ustedes, así que espero que lo disfruten”.

En agosto, Belinda informó que firmó un contrato con la disquera Warner Music para retomar su carrera musical de manera oficial y producir un nuevo álbum, el cual esperan con ansias millones de fanáticos.

