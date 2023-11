Tekashi69 se disculpa tras conflicto que lo llevó a la cárcel en República Dominicana

(TELEMUNDO ATLANTA). El rapero Tekashi69 se mostró arrepentido y ofreció disculpas a los involucrados en el conflicto por el que terminó en prisión en República Dominicana.

Durante una entrevista exclusiva en el programa local Alofoke Radio Show, el rapero neoyorquino con raíces mexicanas se disculpó con los dos productores musicales que resultaron agredidos en un estudio en La Vega. También comentó que no acudió al estudio donde ocurrió la disputa con la intención de agredir a alguien, sino que la situación irregular se desató ahí adentro.

Tekashi69 dijo que las víctimas eran personas que no tenían por qué sufrir una agresión, por lo que se disculpó ante las cámaras del programa, aunque mencionó que nunca ha hablado con ellos en persona desde que estalló el conflicto.

“Me siento mal porque yo sé que están pasando por una etapa en su vida que nunca han pasado y no lo tenían que pasar. Me disculpo con ellos y con la gente de La Vega”, manifestó el artista, quien también aseveró que no hubo un pacto con ellos, sino que el conflicto se manejó a través de las vías legales.

Como se informó previamente, la jueza Adais Sánchez, de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, en República Dominicana, impuso la libertad bajo fianza a Daniel Hernández, nombre real de Tekashi69, el martes 24 de octubre. Además, le ordenó un régimen de presentación ante las autoridades, cumplir un tratamiento contra la ira y agresividad y prohibición de salida del país por un tiempo determinado.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.