Selena Gomez eliminará su Instagram tras fuertes críticas por su postura en el conflicto Israel-Gaza: ¿Qué pasó?

(Telemundo Atlanta) - En medio de una creciente controversia y críticas que surgieron a raíz de sus publicaciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina, Selena Gomez anunció su decisión de eliminar su cuenta de Instagram, la cual ostenta el título de ser la mujer con más seguidores en todo el mundo.

La actriz y cantante compartió esta noticia a través de sus historias de Instagram, donde expresó su cansancio ante la situación, acompañado de un mensaje claro: “Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Estoy harta. No apoyo nada de lo que está pasando”.

Sin embargo, esta decisión llegó después de semanas de críticas por parte de sus seguidores, quienes consideraron que su pronunciamiento fue insuficiente y llegó tarde, dado que habían estado solicitando una postura de la artista durante aproximadamente un mes.

Esto es especialmente relevante si se toma en cuenta que Selena Gomez se había manifestado con rapidez en otros conflictos internacionales, como el caso de la guerra en Rusia-Ucrania.

Además, desde los 16 años, Gomez ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF, lo que aumenta las expectativas de sus seguidores en cuanto a su activismo, sobre todo por la angustiosa cantidad niños muertos en Gaza.

Selena Gomez se pronuncia sobre el conflicto en Palestina e Israel: ¿Qué dijo?

El conflicto entre Israel y Palestina ha generado una profunda preocupación en todo el mundo, y las redes sociales han sido una plataforma importante para que las celebridades expresen sus opiniones y solidaridad con las víctimas. Selena Gomez no fue la excepción, ya que compartió su inquietud a través de su cuenta de Instagram, que cuenta con unos impresionantes 430 millones de seguidores.

“La gente siendo torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo, es horrible. Necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre. Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará”, afirmó.

En otra publicación, publicó una foto de su hermana menor y agregó. “Tener una hermana, todos los días me ha puesto trágicamente enferma. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes”.

Selena Gomez cancelada: ¿Cuáles fueron las críticas que recibió la cantante?

Algunos críticos argumentaron que, con su inmensa base de seguidores, la cantante de “Lose You To Love Me” podría tener un impacto significativo al usar su plataforma para abogar por el cambio y la justicia.

Una usuaria expresó: “430 millones de seguidores. Sí, una publicación puede hacer mucho, Selena Gomez. Si te tomas un descanso en las redes sociales porque esto ‘te afecta’, pero estás en una casa de millones de dólares mientras matan a la gente. Ni siquiera puedes defender a Palestina; adoptas una postura ‘neutral’ para salvar las apariencias”.

Otra crítica destacó: “‘Me gustaría poder cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará'. Qué vergüenza, Selena Gomez. Tienes 430 millones de seguidores, pero las personas con menos seguidores hacen mucho más. Nuestras voces están siendo escuchadas. Eres simplemente una ignorante”.

Dadas estas reacciones abrumadoramente negativas y las crecientes expectativas de su audiencia, Selena Gomez finalmente optó por eliminar su cuenta de Instagram, marcando un punto de inflexión en su relación con las redes sociales y el activismo en línea.

