Niño de 2 años hospitalizado con quemaduras tras presunto incidente en casa de su niñera

CLEVELAND (WOIO/Gray News) - Un niño de dos años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras un presunto incidente en la casa de su niñera, según informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del condado de Erie está investigando el supuesto accidente ocurrido en casa de una niñera, ubicada en Huron, cerca de Cleveland luego de que el niño, Tracy Allen Jones, de 2 años pasara la noche de Halloween en la unidad de quemados de Metro Health, en Cleveland tras sufrir quemaduras en su cabeza y pecho.

“No he recibido una historia completa y veraz sobre lo que le pasó a mi hijo”, dijo Tonya Gkonos, madre de Tracy .“Los médicos, las enfermeras y nosotros como padres, podemos ver que se derramó algún tipo de líquido caliente desde la parte superior de la cabeza hasta la ingle”, dijo la madre, según lo informó nuestra estación hermana WOIO.

“Recibí un FaceTime de la niñera y mi hijo estaba irreconocible, con la cara hinchada, realmente no se podía decir que era él”, dijo Gkonos.

Darrionna Johnson dirige el negocio de niñeras, que no tiene licencia estatal, desde su casa. Ella afirma que no estaba en la casa en el momento del presunto incidente, pero que estaba trabajando en su segundo trabajo a la vuelta de la esquina, según WOIO.

Johnson dijo que su novio estaba cuidando a Tracy en ese momento. Al principio, le dijo a Gkonos que una araña picó al niño de 2 años y que tuvo una reacción alérgica.

“La historia que nos cuentan las niñeras es que él estaba afuera jugando en un arbusto y vino del arbusto de esta manera, lo cual no es cierto”, dijo Gkonos.

Johnson dijo que no sabe si Tracy se quemó o no en su casa y no está segura de qué causó sus heridas.

Johnson publicó un folleto de su negocio en las redes sociales. WOIO se comunicó con el Departamento de Empleo y Servicios Familiares del estado, que afirma que no tiene registros de su negocio. Cuando se le pidió una aclaración, Johnson dijo que no es una guardería, sino un negocio de cuidado de niños.

Gkonos dijo que está decepcionada y quiere la verdad. “Esto podría haber sido simplemente un accidente y los accidentes ocurren, pero cuando mientes y no dices la verdad y un niño de 2 años no ha abierto los ojos en cinco días, es cuando me pongo resentida”.

Tracy fue operado el martes por la mañana y se espera que regrese a casa en unas semanas.

