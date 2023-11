Mariah Carey le da la bienvenida a la temporada navideña con espectacular video

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante y actriz Mariah Carey le dio la bienvenida a la época navideña con un espectacular video que se ha hecho viral en redes sociales.

La artista de 54 años se ha convertido en un símbolo de las festividades navideñas gracias a su canción ‘All I Want For Christmas Is You’, que en esta temporada suele popularizarse en todas las redes sociales y radios de numerosos países.

El miércoles 1 de noviembre, Mariah Carey presentó en X, antes llamada Twitter, un video con el que anunció que llegó el momento de que comience a sentirse el espíritu navideño.

En el clip, la también compositora y productora musical simuló estar dentro de un gigantezco cubo de hielo que se rompe cuando lanza su famoso grito: “It’s time!” (“¡Es hora!”). Acto seguido, empieza a festejar al ritmo del ya clásico ‘All I Want For Christmas Is You’, mientras la rodean niños y duendes en una pintoresca escena nevada.

A primeras horas de este jueves, el video ya había superado los 100 millones de reproducciones y tenía más de 6 mil comentarios y 591 mil ‘likes’, lo que significa un rotundo éxito para la artista.

En Instagram, donde Mariah Carey también publicó el video, algunos usuarios comentaron: “El 1 de noviembre debería ser un día festivo en honor al anuncio anual de Mariah Carey”, “La reina del marketing”, “Queda inaugurada oficialmente la Navidad”, “La reina de todo”, “¡Leyenda descongelada!”.

