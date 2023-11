El regaño de Messi al influencer Ibai Llanos en transmisión en directo

(TELEMUNDO ATLANTA). Un regaño, en tono de broma pero serio a la vez, del astro del fútbol Lionel Messi al influencer español Ibai Llanos durante una transmisión en directo se ha viralizado ahora en redes sociales.

El peculiar suceso ocurrió el lunes, cuando Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo, transmitía en directo la ceremonia de premiación del ‘Balón de Oro’ a través de la plataforma Twitch.

Después del evento celebrado en París, Francia, donde Messi resultó ser el gran ganador de la noche, sucedió el regaño que se ha popularizado en redes.

En plena transmisión de Ibai Llanos, Messi le dio un ligero regaño porque había revelado en TikTok partes de una conversación privada que ellos habían tenido por celular días atrás.

“Estoy enojado contigo, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensaje y lo leíste en público. No te voy a contestar más ahora. Ahora no te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda… La próxima vez no te contesto más. Te clavo el visto para la próxima”, expresó Messi con una ligera sonrisa en su rostro.

Las palabras de Messi también sorprendieron a Ibai Llanos, quien trató de justificar su acción diciendo que había censurado parte del mensaje que mostró a los usuarios. Sin embargo, el argentino manifestó su opinión por esa situación y luego se limitó a hablar sobre el premio sin inconvenientes.

Messi ganó el Balón de Oro para extender su récord a ocho tras cumplir la gran ambición de su carrera: sacar campeón a su país de la Copa Mundial el año pasado en Qatar. El astro argentino añadió a su colección el único trofeo que se le había resistido en su colosal carrera, y que fue un factor decisivo dentro de una discreta temporada — para sus estándares — con el Paris Saint-Germain, reseñó la agencia informativa AP.

Messi, de 36 años, superó al delantero noruego Erling Haaland, del Manchester City, y al atacante fracnés Kylian Mbappé, su excompañero del PSG. Tanto Haaland como Mbappé no pasan de los 25 años.

“A los compañeros de la selección argentina, hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, dijo Messi.

