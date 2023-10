Matthew Perry: el inquietante mensaje y última fotografía que publicó antes de morir

(TELEMUNDO ATLANTA). Millones de fanáticos amanecieron de luto este domingo tras confirmarse la muerte del querido actor Matthew Perry, quien días antes publicó un mensaje que ahora parece inquietante.

Matthew Perry, de 54 años, alcanzó la fama mundial al interpretar durante 10 temporadas a Chandler Bing en la legendaria comedia televisiva ‘Friends’, desde 1994 hasta 2004. El sábado fue hallado muerto en su casa en Los Ángeles, California, presuntamente ahogado.

Cinco días atrás, Matthew Perry publicó en Instagram una fotografía de sí mismo, que sería la última, donde se veía relajado en un jacuzzi mientras usaba auriculares. En la descripción, comentó: “Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman”.

El mismo 23 de octubre compartió un video mostrando la luna y haciendo una referencia a Batman a través del mensaje: “¿Entienden lo que estoy tratando de decirles? – Soy Mattman”.

Ese mensaje parece inquietante ahora que el actor ha fallecido, pues algunos usuarios han preguntado en la sección comentarios si Matthew Perry estaba enviando una señal de ayuda haciendo referencia a la luz que se enciende hacia el cielo para solicitar la ayuda de Batman en esa historia de ficción.

Según el portal de entretenimiento TMZ, Matthew Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles poco después de las 4.00 de la tarde, hora local, del sábado.

Las fuentes dijeron a ese medio que no se encontraron drogas en el sitio y que tampoco hay ninguna sospecha de que haya ocurrido un crimen.

Matthew Perry había estado en rehabilitación 15 veces y se había sometido a 14 cirugías a lo largo de los años. Él reveló sus luchas internas en su libro de 2022 titulado ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’, detalló el New York Post.

