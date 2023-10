Maluma enfurece con un fanático y su polémica reacción queda grabada

(TELEMUNDO ATLANTA). Una polémica reacción del cantante Maluma quedó registrada en videos que se han hecho virales luego de que enfureciera con un fanático en un concierto que ofreció en Estados Unidos.

De acuerdo con las grabaciones que circulan en redes sociales como TikTok, Maluma caminaba por un pasillo en el recinto donde presentaba su show mientras saludaba a algunos fanáticos. Entonces, un aficionado le tomó la mano por un par de segundos y de inmediato llegó la controversial reacción del artista, quien lo haló con fuerza para soltarse.

@spain.m4luma un señor agarra a JL sin soltar su mano llegando a hacerle daño. En todos los conciertos termina pasando algo…Si van a acercarse a un famoso aprendan a respetar #maluma @Juan Luis @ ♬ sonido original - Spain.maluma

No se sabe con exactitud qué originó la respuesta del intérprete de ‘Coco loco’, pues él no ha emitido comentarios sobre el asunto. Sin embargo, en las plataformas sociales, algunos usuarios creen que el fanático le dio un apretón de manos muy fuerte a Maluma, y otros mencionan que tal vez no le quería soltar la mano hasta grabar un video con su celular.

Tras el percance, Maluma siguió caminando junto a su equipo de seguridad mientras se le observaba visiblemente enfadado.

No es la primera vez que el colombiano protagoniza situaciones irregulares con sus fanáticos, pues hace poco también se molestó cuando una seguidora pareció tocarlo en la entrepierna, aunque luego él se marchó sonriendo.

Maluma se volvió viral, pero ahora no solo por las noticias de su familia, sino porque pasó un mal rato con un fanático, quien al parecer trató de hacerle un gesto que incomodó al reguetonero, por eso reaccionó dándole un manotazo en pleno evento pic.twitter.com/mdWu7TZCdB — Informándome (@informandomecol) October 27, 2023

Ese peculiar suceso ocurrió en el Madison Square Garden en Nueva York, durante la gira internacional Don Juan World Tour. Cuando Maluma bajó del escenario para saludar a sus fanáticos, una de ellas cruzó los límites y lo tocó en la entrepierna, lo que pareció enfadar brevemente al artista.

Según se apreció en una grabación, la mano de una mujer alcanzó la entrepierna del reguetonero mientras él caminaba. En el acto, él se sorprendió, apartó la mano de la fanática de inmediato, le dijo algunas palabras y siguió caminando.

