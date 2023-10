Habla una madre tras lidiar con chinches en la sala de partos de un hospital

SIOUX FALLS, S.D. (KSFY/Gray News) - Una mujer comenta sobre la experiencia que vivió en un hospital a principios de este mes con la esperanza de poder evitar que otras mujeres pasen por la misma situación.

Después de varias noches en la cama de un hospital, la mujer de Dakota del Sur, Cara Gerdes decidió probar en un lugar diferente de su habitación. “Así que decidí dormir en lo que yo llamo el sofá de papá”, dijo Gerdes.

Según información de nuestra estación hermana KSFY, la mujer aplastó un insecto, pero no le dio mucha importancia hasta que al día siguiente le picó todo el cuerpo.

“Acabo de ver las picaduras por todas partes en mí. Quiero decir, los que tenía en la barriga eran muy grandes”, dijo Gerdes. “Quiero decir, están en todas partes. Están en mis brazos, mis piernas en mis pies. Mis manos. Tuve que pedir hielo en mitad de la noche porque me estaban quemando”.

La mujer dijo que el personal del hospital le informó que eran picaduras de chinches y la trasladaron a otra habitación.

“Todo el personal fue increíble, como el personal de atención directa, los médicos, las enfermeras, los técnicos, todos se sintieron fatal y fueron muy amables”, dijo Gerdes. “No niegan que fueron chinches”.

Gerdes decidió hacer público cómo, según ella, la trataba la alta dirección del hospital. “Entró la directora de enfermería y sentí que las cosas que me dijeron no estaban bien, cómo me trataron. Ella me comentó que es un problema financiero para ellos también. Y soy como, bueno, una empresa multimillonaria en comparación con alguien que viene a quedarse varios días en una unidad de alto riesgo”, dijo Gerdes. “Pensé que se suponía que Relaciones con el Paciente sería un defensor del paciente. Y ese no fue el caso en absoluto”.

Si va a ingresar en un hospital, Gerdes sugiere empacar su ropa y tratar de llevar la menor cantidad posible de la suya propia. Sugiere hacer una inspección y preguntar si también han inspeccionado la habitación.

KSFY preguntó al hospital Sanford Health sobre el incidente y recibió un comunicado de que tenían “medidas importantes” implementadas para mitigar el riesgo de que sucediera algo como la situación de Gerdes.

“Nos tomamos este asunto muy en serio y contamos con medidas preventivas integrales para proteger la salud y la seguridad de nuestros pacientes, invitados y empleados”, dijo el hospital en un comunicado.

La respuesta del hospital habló de su dedicación a la limpieza y la desinfección.

“Tal vez reconsideren una cosa: cómo limpian sus habitaciones o dos, cómo tratan a la gente. Esa es mi esperanza”, dijo Gerdes.

También te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.