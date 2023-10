Danna Paola terminó sangrando en su concierto: ¿qué le pasó?

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante y actriz Danna Paola terminó sangrando mientras ofrecía un concierto, pero se lo tomó de la mejor manera y su reacción se ha viralizado en redes sociales.

El incidente ocurrió recientemente cuando la también actriz y modelo de 28 años ofrecía un show en el Auditorio Benito Juárez en el marco de Las Fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco, en su natal México.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales como TikTok, Danna Paola estaba cantando cuando se raspó una rodilla durante la coreografía. Su panty terminó rota y la rodilla sangrando, sin embargo, no detuvo su presentación.

“Guadalajara, creo que me abrí la pierna, creo que me lastimé la piel, pero no importa: es Halloween. Oigan, me pueden pasar un alcoholito, por favor. Gracias a todos por recibirme, gracias por su amor... estoy bien, sólo fue un poquito”, exclamó Danna Paola mientras el público estallaba en algarabía.

El peculiar suceso quedó solo en un susto, pues la herida fue superficial y ella culminó el concierto sin mayores inconvenientes.

