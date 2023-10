Yailín revela si está esperando un hijo de Tekashi69

(TELEMUNDO ATLANTA). En medio del escándalo por el arresto del rapero Tekashi69 en República Dominicana, su novia Yailín La Más Viral rompió el silencio sobre los rumores que estaban circulando en diversos medios acerca de que ella estaba esperando un hijo de él.

Para que no queden dudas sobre si está embarazada o no, la propia Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailín, aseguró en una entrevista telefónica exclusiva en Alofoke Radio Show que eso era falso.

“Si yo estuviera embarazada, la primera que lo dijera fuera yo. La gente inventa pa’ (tener) números y no averigua lo que está pasando en el mundo realmente”, respondió.

Además, la cantante urbana de 21 años también dijo que se arrepentía de aceptar la composición de un tema del productor y cantante Diamond La Mafia, quien denunció a Tekashi69 por presuntamente acudir al estudio acompañado de varios hombres y golpear a dos de sus productores musicales.

“Si yo hubiera sabido que esa música me iba a salir tan salada, mejor no hago nada”, manifestó Yailín en el programa. A su vez, comentó que espera que la justicia dominicana efectué sus labores como debe ser, pero que no muestre a Tekashi69 como si hubiese “matado a alguien”, porque el proceso, consideró, ha sido una “injusticia”.

El rapero está acusado de haber propinado, junto a otros hombres, una golpiza a dos productores musicales en un estudio en la provincia La Vega donde ellos estaban grabando con su novia Yailín el viernes pasado, en un presunto ataque de celos, de acuerdo con la denuncia efectuada por Diamond La Mafia.

