George W. Bush visita Midland para ayudar a recaudar fondos

MIDLAND, Texas (KTLE) -First Tee West Texas recibió al ex presidente George W. Bush para su recaudación de fondos Fairways Fore the Future.

“Es un programa increíblemente eficaz”, dijo Bush.

La organización es una sección de First Tee, una organización nacional sin fines de lucro que trabaja para que el golf sea accesible a todos los niños. Bush es el presidente honorario.

“Se trata de los niños de la cuenca del Pérmico, no se sabe qué tipo de carácter se desarrollará aquí y quiénes se convertirán en los futuros líderes, probablemente las personas del programa First Tee”

El acto marcó la inauguración oficial de sus nuevas instalaciones.

“La primera vez que jugué al golf fue con First Tee y lo probé. La verdad es que me encantó porque jugaba al béisbol, así que es como el mismo swing. Me encantó y seguí adelante, y llevo aquí desde que empezó hace unos cuatro años”

También asistieron el golfista profesional Ben Crenshaw y la Gatlin Brothers Band.

“Es el tipo de juego que te acompañará el resto de tu vida. Eso es lo más importante, puedes aprender a jugar a cualquier nivel, pero lo más importante es que aprendes a ser mejor persona”, dijo Crenshaw.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.