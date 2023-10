Yailín envía contundente mensaje y confirma que sigue con Tekashi69: “Vamos a salir de esto”

(TELEMUNDO ATLANTA). La rapera dominicana Yailín La Más Viral habló por primera vez en video sobre el arresto de su novio, el también rapero Tekashi69, y aseguró que mantienen la relación y que nunca ha sido agredida por él.

La reciente grabación fue publicada en el Instagram del periódico dominicano De Último Minuto, donde la cantante aseguró que nunca ha sido agredida de ninguna forma por Tekashi69, como ha circulado en redes sociales desde hace unos días.

“Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente. Yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre”, manifestó.

A su vez, agregó: “Última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado ni me ha hecho nada y lo que viene es saco de música. Vamos a seguir trabajando desde que lo saquen de este problema porque esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de esto”.

El referido medio también difundió un video que mostró cuando un fiscal junto a policías ingresó a la habitación de un hotel del municipio Sánchez, en la provincia de Samaná, República Dominicana, con la orden de allanamiento y captura de Daniel Hernández, nombre real de Tekashi69.

El rapero está acusado de haber propinado, junto a otros hombres, una golpiza a dos productores musicales en un estudio en la provincia La Vega donde ellos estaban grabando con su novia Yailín el viernes pasado, en un presunto ataque de celos, de acuerdo con la denuncia efectuada por el también cantante Diamond La Mafia.

