“Los estadounidenses están en duelo”, dice Biden tras su llegada a Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles su visita a Israel con la promesa de demostrar al mundo que Estados Unidos se solidariza con el pueblo judío y comentó que la letal explosión en un hospital de la Franja de Gaza parecía ser obra “del otro equipo” y no del ejército israelí.

“En función de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no ustedes”, dijo Biden al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una reunión, refiriéndose a milicianos. Sin embargo, Biden dijo que había “mucha gente” que no estaba segura de qué había causado la explosión.

El Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas, dijo que un ataque aéreo israelí había provocado la destrucción y cientos de muertos. El ejército israelí negó estar implicado y culpó a un cohete fallido del grupo palestino Yihad Islámica. Esa organización también rechazó las acusaciones.

En un principio, Biden tenía previsto visitar también Jordania tras su visita a Israel pero sus reuniones con líderes árabes se cancelaron tras la explosión en el hospital. El mandatario dijo a Netanyahu que estaba “muy triste e indignado” por la explosión. Pero también dijo que no era una hipérbole decir que Hamas había “masacrado” a israelíes en el ataque del 7 de octubre.

“Los estadounidenses están en duelo, de verdad lo están”, dijo Biden. “Los estadounidenses están preocupados”.

Netanyahu dio las gracias a Biden por viajar a Israel.

“Sé que hablo por todo el pueblo de Israel cuando digo ‘gracias, señor presidente, gracias por alzarse con Israel hoy, mañana, siempre’”.

Netanyahu recibió a Biden en el aeropuerto Ben Gurion y ambos se abrazaron antes de marcharse para horas de reuniones, en las que se esperaba que el mandatario estadounidense presionara para que se permita la entrada de ayuda humanitaria crucial a los palestinos en la Franja de Gaza.

Israel está preparando una posible invasión terrestre de Gaza en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre, que mataron a 1.400 personas en Israel.

