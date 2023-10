Britney Spears revela que sufrió un aborto cuando tenía una relación con Justin Timberlake

(TELEMUNDO ATLANTA). Britney Spears escribe, en su muy esperado libro de memorias, que tuvo un aborto cuando tenía una relación sentimental con Justin Timberlake hace más de 20 años.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”, dice sobre el procedimiento, según el extracto de ‘The Woman in Me’ publicado el martes por la revista People. “Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

El embarazo “fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia”, escribió en el extracto, diciendo que quería formar una familia con Timberlake, sólo que fue antes de lo esperado.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió. La pareja se separó en 2002. No está claro cuándo ocurrió el embarazo.

Representantes de Spears se negaron a hacer más comentarios. Se envió solicitudes de comentarios a los representantes de Timberlake sin recibir respuesta. The Associated Press no ha podido revisar de forma independiente un ejemplar del libro hasta ahora.

Spears, usuaria prolífica de las redes sociales, no ha publicado en Instagram ni en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, desde que se publicaron los fragmentos en People.

En el extracto incluido por People, caracterizó el aborto como “una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Las muy esperadas memorias de Spears se publicarán el 24 de octubre, pocos meses después de que se anunciara su divorcio de Sam Asghari, y prometen arrojar luz sobre las décadas tumultuosas en la célebre vida de Spears, de ahora 41 años.

“NADIE SABE LO QUE REALMENTE PENSÉ… HASTA AHORA”, se lee en un adelanto del libro que publicó ella el domingo. El audiolibro será narrado por la actriz Michelle Williams.

Originaria de Kentwood, Luisiana, Spears saltó a la fama cuando era adolescente en el programa ‘The Mickey Mouse Club’, junto a otras futuras estrellas como Ryan Gosling y Timberlake, una trayectoria que se cuenta en otros extractos publicados por People.

A pesar de algunos intentos adicionales de actuar, ella dice en los extractos de People que el papel principal de ‘The Notebook’ (‘El diario de Noa’) se decidió entre ella y Rachel McAdams y que se sintió aliviada cuando ‘Crossroads’ (‘Crossroads: hasta el final’) de 2002 fue “prácticamente el principio y el final de mi carrera de actuación”. Spears encontró un estrellato indeleble en su carrera musical, comenzando con ‘Baby One More Time’ de 1999.

Tuvo dos hijos con Kevin Federline, pero fue puesta bajo una tutela ordenada por un tribunal, principalmente bajo la supervisión de su padre, que controlaba su vida, su dinero y su voz después de sufrir crisis emocionales públicas. La tutela duraría casi 14 años y finalizó a finales de 2021, después del movimiento #FreeBritney que ayudó crear nuevos límites a las tutelas en California.

Se espera que muchas de las acusaciones de Spears contra su padre y otras personas que operaron la tutela sean escuchadas en un juicio civil programado para el próximo año.

Un documental de 2021, ‘Framing Britney Spears’, incluía una antigua entrevista en la que Timberlake hablaba de acostarse con una exnovia e indicó que la ridiculizaba en su video musical ‘Cry Me A River’. Eso provocó una reacción violenta en la que los fanáticos acusaron al exmiembro de NSYNC de contribuir al colapso de Spears y también renovaron la ira por su papel en el llamado error de vestuario de Janet Jackson durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004. Posteriormente, Timberlake pidió disculpas a Spears y Jackson “porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé”.

Unos meses más tarde, cuando Spears reveló en el tribunal secretos largamente guardados sobre lo que describió como una tutela “abusiva”, Timberlake tuiteó su apoyo.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento”, publicó en junio de 2021. “Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado... lo que le está pasando a ella simplemente no está bien”.

