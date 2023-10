Muere estudiante de Texas A&M tras caer presuntamente de un balcón

COLLEGE STATION, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - El Departamento de Policía de Texas A&M confirma que está investigando una muerte en el campus el domingo por la mañana.

La investigación se centra en el patio de Dunn Hall.

De acuerdo con una declaración del Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de Texas A&M BG Joe E. Ramírez Jr, la estudiante, ahora identificada como Britney Romero, parece haber caído desde un balcón del tercer piso en Dunn Hall. Romero era estudiante de primer año de la especialidad de salud.

Dunn Hall se encuentra a lo largo de Lubbock Street entre Coke Street y Bizzell Street en el lado este del campus cerca de The Quad.

Funcionarios de la universidad dicen que un juez de paz del condado de Brazos ha ordenado una autopsia para determinar la causa de la muerte.

En un comunicado, los funcionarios de Texas A & M ofrecieron sus condolencias y apoyo a la familia, los estudiantes y el campus mientras continúan navegando por esta pérdida.

“Queremos hacer hincapié en que la principal prioridad de Texas A & M es nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todos nuestros estudiantes. Tenemos la intención de llevar a cabo una revisión exhaustiva y completa de lo sucedido de inmediato”, dijo Ramírez.

La universidad también compartió recursos para los estudiantes durante este difícil momento.

“Sabemos que es una noticia difícil de compartir con nuestro alumnado. Animamos a nuestros estudiantes a hablar con los consejeros de los Servicios de Salud de la Universidad y/o con los trabajadores sociales de los Servicios de Asistencia al Estudiante (SAS), que también están disponibles y a su disposición. Los estudiantes pueden utilizar la aplicación TELUS Health Support App (disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google). La Línea de Ayuda de Texas A&M está disponible de 4 p.m. a 8 a.m. entre semana y las 24 horas los fines de semana en el 979-845-2700. No dude en pedir ayuda”, añadió Ramírez.

