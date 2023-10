Anahí se retira de la música: este mensaje a sus fans confirmaría su despedida tras la gira de RBD

(Telemundo Atlanta) - Desde hace más de una década, los seguidores de Anahí esperaban con ansias su regreso a los escenarios, y finalmente, la espera terminó con el tan aclamado reencuentro de RBD. Sin embargo, lo que parecía ser un renacimiento de su carrera como cantante, en realidad, se convierte en una emotiva despedida.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez hicieron realidad el sueño de miles de fans al anunciar su esperado reencuentro como RBD. Muchos ansiaban que este regreso marcara el inicio de una nueva etapa en la carrera musical de Anahí. Pero al parecer, las señales apuntan en una dirección diferente.

Anahí anuncia su despedida de los escenarios tras un triunfal regreso con RBD

A lo largo de los conciertos del “Soy Rebelde Tour”, Anahí dejó en claro su retiro de la música. Fue después de interpretar “Sálvame”, una de las canciones más icónicas de RBD, que Anahí conmovió a todos con sus palabras.

En medio de lágrimas, expresó: “Y es el inicio de la despedida que nunca pude tener. Gracias por todo, con todo mi corazón”. La multitud ovacionó a la cantante, pidiéndole que no se retirara, pero parece que su decisión está tomada.

La noticia ha dejado a muchos admiradores con sentimientos encontrados, ya que esperaban que Anahí volviera como solista a la industria musical. Durante más de una década, la talentosa actriz y cantante había mantenido un perfil bajo en la música, con escasas participaciones a lo largo de los años.

Anahí se retira de la música: ¿Cuál es la razón detrás de ello?

En una entrevista de hace dos años Anahí habría revelado algunos motivos a “Hoy”:

“He tenido una carrera muy larga, empecé a trabajar desde los dos años de edad (...) Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”, afirmó.

No obstante, en una charla más reciente con el periodista Joaquín López-Dóriga, la estrella de RBD admitió que ya no encontraba la felicidad en lo que hacía:

“A mí la historia (‘Dos hogares’) nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100%”.

Parece que es definitivo y la cantante y actriz ha tomado la decisión de despedirse de los escenarios, rodeada del cariño y apoyo de sus fieles seguidores.

