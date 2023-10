Manuel Turizo estalla en concierto porque lo grababa el público y lanzó amenaza

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo pareció enfadarse en un concierto porque el público lo estaba grabando, lo que generó que lanzara una amenaza a la audiencia por no guardar sus celulares.

El suceso que se ha viralizado en redes sociales ocurrió en un show que Turizo ofreció la semana pasada en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde detuvo su presentación para exigirle a los fanáticos que guardasen todos sus celulares e incluso amenazó con marcharse si no le hacían caso.

#ManuelTurizo se fue de su show porque los fanáticos no guardaron sus celulares pic.twitter.com/jf8R3MH3us — Variada Music Top (@Vamusictop) October 8, 2023

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular. Guarda, guarda, guarda, si no, si no lo guardan, no cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí”, exclamó Turizo en pleno escenario.

En redes sociales como X, antes llamada Twitter, se observó una grabación en la que Turizo, visiblemente molesto, se acercó a un fanático y le dijo: “Hey, pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo”. Acto seguido, el cantante hizo un gesto de desaprobación y, al parecer como el fan se negó a guardar el celular, dejó el micrófono en el suelo y se marchó. Se desconoce si Turizo regresó luego para continuar su concierto.

El 5 de octubre, Turizo conquistó el premio Global 200 Canción Latina de año por su éxito ‘La Bachata’ en los Premios Billboard a la Música Latina, donde también interpretó su tema ‘El Merengue’.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.