Una maestra de Texas le dio melatonina a un alumno de 5 años, dice la madre

HUMBLE, Texas (CNN NEWSOURCE) - Una maestra de kinder en Texas ha renunciado después de que el distrito escolar dijo que fue sorprendida dando gomitas de melatonina a los estudiantes en una clase de educación especial.

Una madre, que dijo que su hijo de 5 años era uno de esos estudiantes, está expresando su opinión.

La madre, que no quiso dar su nombre, dijo que es preocupante porque su hijo no habla, por lo que no puede comunicar si ocurre algo en la escuela.

Ahora tiene miedo de enviar a su hijo a la escuela.

“Descubrieron que eran gomitas de melatonina. No sé la dosis. Por lo que tengo entendido, encontraron el frasco en el aula”, explica. “Nos dimos cuenta de que al menos en tres ocasiones, cuando llegó a casa, estaba completamente aletargado, se tambaleaba al bajar del autobús”.

Su hijo, Wylder, asiste a una clase de educación especial en la escuela primaria de Pine Forest.

Dice que su profesora ya la había llamado antes.

“Me había llamado unas cuantas veces preguntándome qué hacía en casa, qué sugería en casa para conseguir que se calmara. Es muy activo y a veces nos cuesta conseguir que vuelva a centrarse en la tarea que tiene entre manos”, dijo.

La madre dijo que la maestra de Wylder nunca le mencionó darle melatonina.

“Lo único ahora que lo pienso es que ella le había preguntado, además de los bocadillos favoritos, si le gustan las gomitas, si toma vitaminas en gomitas”.

Es muy posible que los niños sufran una sobredosis de melatonina.

Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de 2012 a 2021, el Control de Envenenamientos recibió más de 260.000 informes de niños que ingirieron melatonina. Alrededor de 4.000 niños fueron hospitalizados durante ese período, cinco fueron colocados en respiradores y dos de esos niños murieron.

“Tu cerebro produce esto de forma natural, pero no lo sabemos, no sé qué dosis era”, dijo la madre de Wylder.

El distrito escolar, Humble ISD, envió un comunicado que decía en parte: “el distrito tomó medidas inmediatas para iniciar una investigación. Nuestra investigación encontró que la maestra sí dio melatonina, actuando por su cuenta” y sin obtener el permiso de los padres.

Un portavoz también dijo que el distrito está consternado y que las acciones de la profesora eran inaceptables.

La profesora, cuyo nombre no se ha dado a conocer porque no ha sido acusada, fue liberada y ya no trabaja para el distrito.

Pero a la madre de Wylder le preocupa que pueda solicitar trabajo en otro distrito.

“Es un abuso de confianza. No queremos que esto le ocurra a otra persona”, dijo. “Esta vez fue la melatonina, pero ¿y si fue otra cosa?”.

A la pregunta de por qué no se despidió al profesor, un portavoz del distrito dijo que aceptar una dimisión es más eficiente.

El distrito dijo que despedir a un profesor, bajo la ley estatal, puede ser un proceso más largo porque hay múltiples pasos que deben ocurrir para terminar el contrato de un profesor.

El distrito dijo que está llevando a cabo una investigación y ha informado del incidente a la Junta Estatal de Certificación de Educadores.

Derechos de autor 2023 Gray Media Group, Inc. Reservados todos los derechos.